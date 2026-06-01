Бешеная кошка бросилась на хозяина – карантин ввели в поселке на Харьковщине
24 мая кошка, вернувшись домой с огорода в поселке Слатино, набросилась на своего хозяина и поцарапала его.
О случае бешенства у домашнего животного сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.
Мужчина в тот же день обратился к ветеринару и, получив консультацию, изолировал кошку в отдельном помещении с едой и водой. Через несколько дней животное умерло. По словам мужчины, обитавшие у него кот и кошка не были привиты против бешенства.
Источником инфекции стали дикие животные, ведь весной жители Слатино часто замечали лис, заходивших в их дворы и контактировавших с домашними животными.
Карантин до 15 июля 2026 года ввели в Слатинском старостинском округе. В карантинной зоне ветеринары проводят клиническое освидетельствование и вакцинацию домашних кошек и собак, а также бродячих животных.
Вячеслав Задоренко призвал жителей громады обязательно вакцинировать домашних животных против бешенства и немедленно сообщать специалистам о подозрительных случаях.
«Дергачевский участок ветеринарной медицины работает ежедневно с 9:00 до 14:00. Контактный номер телефона: 380934618892. Жители Слатиного могут обращаться непосредственно к местному ветеринару Александру Ломаку, работающему на территории поселка», — рассказал Задоренко.
Напомним, в апреле случай бешенства зафиксировали в поселке Кегичевка. Инфекцию обнаружили у бездомного кота. А в мае случай бешенства у домашней собаки зафиксировали на территории Киевского района Харькова.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бешенство, Вячеслав Задоренко, кошка, Слатино;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 19:00;