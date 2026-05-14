В Харькове – случай бешенства: в каком районе ввели карантин

Случай бешенства у собаки зафиксировали на территории Киевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что 8 мая харьковчанин заметил у своей собаки признаки заболевания и обратился к ветеринарам.

«При попытке проведения ветеринарных манипуляций собака укусила своего хозяина. В течение следующих дней больное животное контактировало с родственниками хозяина, а 13 мая собака умерла», — рассказали в Госпродпотребслужбе.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство.

«Владельцу собаки и другим лицам, которые находились в контакте с больным животным, предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

На территории Киевского района ввели карантин.

Напомним, в апреле случай бешенства зафиксировали в поселке Кегичевка. Инфекцию обнаружили у бездомного кота.