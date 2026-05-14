В Харькове – случай бешенства: в каком районе ввели карантин
Случай бешенства у собаки зафиксировали на территории Киевского района, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что 8 мая харьковчанин заметил у своей собаки признаки заболевания и обратился к ветеринарам.
«При попытке проведения ветеринарных манипуляций собака укусила своего хозяина. В течение следующих дней больное животное контактировало с родственниками хозяина, а 13 мая собака умерла», — рассказали в Госпродпотребслужбе.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство.
«Владельцу собаки и другим лицам, которые находились в контакте с больным животным, предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
На территории Киевского района ввели карантин.
Напомним, в апреле случай бешенства зафиксировали в поселке Кегичевка. Инфекцию обнаружили у бездомного кота.
Читайте также: «Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, новости Харькова, собака;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове – случай бешенства: в каком районе ввели карантин», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 16:23;