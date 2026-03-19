Зимой замечали лисиц: в Дергачах – случай бешенства, ввели карантин

Общество 14:01   19.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Случай бешенства зафиксировали в городе Дергачи в Харьковской области. Инфекцию обнаружили у домашнего кота.

Как сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, житель Дергачей рассказал, что в ночь на 17 марта проснулся от лая своей собаки (трехмесячного щенка), вышел во двор и увидел соседского кота, который набросился на его животное и укусил за лапу.

«Хозяин щенка пытался отогнать кота, но тот набросился на него и укусил за палец правой руки. После этого кот забежал в дом через открытую дверь, где контактировал с котами хозяина (6 голов). Владелец помещения успел закрыть животное в отдельной комнате», — говорится в сообщении.

Установлено, что хозяин кота еще накануне заметил изменение поведения животного: в тот день животное набросилось на него и поцарапало руку. Также этот кот набросился на товарища хозяина.

На следующий день животное погибло. В лаборатории исследовали останки кота, и диагноз «бешенство» подтвердился.

В Госпродпотребслужбе говорят: на протяжении зимы жители города неоднократно замечали лисиц, которые заходили во двор и контактировали с домашними животными.

В Дергачах объявили карантин.

