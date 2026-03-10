Live

Взяли больного щенка, лечили, но тщетно: в Харькове — случай бешенства

Происшествия 18:03   10.03.2026
Елена Нагорная
Фото: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

Случай бешенства зарегистрировали в Салтовском районе Харькова. Был инфицирован щенок, которого привезли из Днепропетровской области.

Заметив, что новый питомец заболел, владельцы пытались его лечить, но вскоре щенок умер. При проведении лабораторного исследования был подтвержден диагноз «бешенство», сообщают в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Теперь владельцы щенка и другие лица, которые с ним контактировали, получают необходимые прививки. Специалисты также устанавливают людей, подвергшихся риску заражения.

В Центре контроля и профилактики заболеваний напоминают, что бешенство является особо опасным заболеванием, клиническая картина которого появляется, когда патологические изменения в организме уже необратимы. Лечения бешенства на данный момент не существует. Его можно только предупредить. Действенное средство защиты – вакцинопрофилактика. Прививки, которые назначит врач, смогут спасти жизнь.

Как сообщала МГ «Объектив», 25 человек в Харьковской области были покусаны бешеными животными за два месяца этого года. И это только те случаи, где бешенство у нападавших удалось подтвердить. Для сравнения: за весь прошлый год в регионе у животных подтвердили 65 случаев бешенства. За два месяца к медикам за помощью после нападений обратилось более полусотни жителей региона. Половине из них назначили антирабическое лечение.

Читайте также: Чем болеют харьковчане? Названы инфекции, преобладавшие в регионе в январе

Автор: Елена Нагорная
