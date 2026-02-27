Live

Чем болеют харьковчане? Названы инфекции, преобладавшие в регионе в январе

Общество 18:09   27.02.2026
Елена Нагорная
Иллюстрация: vaccine.org.ua

В январе в Харьковской области заболеваемость гриппом в сравнении с прошлым годом выросла в 8,2 раза, сальмонеллезом — на 17,6%, коклюшем — на 10%.

Эпидемическая ситуация характеризуется как нестабильная. В течение января в целом было зарегистрировано 12074 случая инфекционных заболеваний (снижение на 2%), без учета гриппа и ОРВИ — 371 случай (снижение на 17%), информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

На втором месте после гриппа и ОРВИ — острые кишечные инфекции, удельный вес которых составил 41,8%.

Снизился уровень заболеваемости гастроэнтероколитами с установленным и неустановленным возбудителем на 31,4% и 24,5% соответственно, туберкулезом органов дыхания на 5,8%, вирусными гепатитами на 18,6%, в частности хроническими – на 20,2%, инфекционным мононуклеозом – на 60%.

В январе также зарегистрировали по одному случаю бешенства и эпидемического паротита. За антирабической помощью по поводу укусов животными обратились 270 человек, из них от диких зверей пострадали восемь.

Автор: Елена Нагорная
