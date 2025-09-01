Live
Заболеваемость COVID-19 в Харькове и области выросла вдвое

Общество 19:58   01.09.2025
Елена Нагорная
Заболеваемость COVID-19 в Харькове и области выросла вдвое Фото: peshkova/Depositphotos

Острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю с 25 по 31 августа в Харькове и области заболели 1853 человека, из них 399 — COVID-19. В сравнении с позапрошлой неделей общая заболеваемость выросла на 44,5% (коронавирусом — в 2,3 раза).

По результатам лабораторных исследований, на территории Харьковщины отмечается циркуляция коронавируса субварианта Stratus (XFG), информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

«Лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения. Вакцинация от COVID-19 — бесплатная», — напоминают в ведомстве.

Как сообщалось, с 18 по 24 августа в Харькове и области зарегистрировали 175 случаев коронавируса.

Автор: Елена Нагорная
