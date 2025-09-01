Заболеваемость COVID-19 в Харькове и области выросла вдвое
Фото: peshkova/Depositphotos
Острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю с 25 по 31 августа в Харькове и области заболели 1853 человека, из них 399 — COVID-19. В сравнении с позапрошлой неделей общая заболеваемость выросла на 44,5% (коронавирусом — в 2,3 раза).
По результатам лабораторных исследований, на территории Харьковщины отмечается циркуляция коронавируса субварианта Stratus (XFG), информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
«Лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения. Вакцинация от COVID-19 — бесплатная», — напоминают в ведомстве.
Как сообщалось, с 18 по 24 августа в Харькове и области зарегистрировали 175 случаев коронавируса.
Читайте также: Кукуруза и подсолнечник на Харьковщине созрели раньше сроков: почему это плохо
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грип, грипп, заболеваемость, коронавирус, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Заболеваемость COVID-19 в Харькове и области выросла вдвое»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 сентября 2025 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю с 25 по 31 августа в Харькове и области заболели 1853 человека, из них 399 — COVID-19.".