Захворюваність на COVID-19 у Харкові та області зросла вдвічі

На гострі респіраторні вірусні інфекції за тиждень з 25 по 31 серпня в Харкові та області захворіли 1853 людини, з них 399 – на COVID-19. Порівняно з позаминулим тижнем загальна захворюваність зросла на 44,5% (на коронавірус – у 2,3 раза).

За результатами лабораторних досліджень, на території Харківщини відмічається циркуляція коронавірусу субваріанта Stratus (XFG), інформують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Найкращим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я. Вакцинація від COVID-19 — безоплатна”, – нагадують у відомстві.

Як повідомлялося, з 18 по 24 серпня у Харкові та області зареєстрували 175 випадків коронавірусу.