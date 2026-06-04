Сьогодні 4 червня 2026: який день в історії

4 червня в Україні – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. У цей день 1917 року вперше вручили Пулітцерівські премії. У 1920-му підписали Тріанонський мирний договір, який позбавив Угорщину більшої частини територій. У 1942-му почалася головна морська битва Другої світової – за атол Мідвей. У 1976 році відбувся перший концерт групи Sex Pistols. У 1989-му стався кривавий розгін протесту на площі Тяньаньмень у Китаї.

Свята та пам’ятні дати 4 червня

4 червня в Україні – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, День господарських судів.

У світі: Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії.

Перший четвер червня – це Міжнародний день консультанта з управління.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлера, Міжнародний день коргі.

4 червня в історії

4 червня 1783 року брати Жозеф-Мішель і Жак-Етьєн Монгольф’є вперше продемонстрували свою повітряну кулю. Докладніше.

4 червня 1917 року в Колумбійському університеті (Нью-Йорк, США) вперше вручили Пулітцерівські премії. Докладніше.

4 червня 1920 року підписали Тріанонський мирний договір між країнами – переможницями Першої світової війни та Угорщиною. Докладніше.

4 червня 1942 року почалася битва між Японією та США за атол Мідвей на Тихому океані. Вона стала наймасштабнішою морською битвою часів Другої світової – і до того ж вирішила подальшу долю “Тихоокеанської” частини війни. Докладніше.

4 червня 1976 року відбувся концерт, який згодом музичні критики називали таким, “що змінив світ”. Але на той час глядачів було зовсім небагато – лише кілька десятків. У Lesser Free Trade Hall у Манчестері виступав гурт “Sex Pistols”. Історичним цей виступ вважають, тому що в залі виявилася ціла плеяда майбутніх зірок британського панку та багато хто потім стверджував, що саме цей виступ надихнув їх на подальший розвиток у цьому стилі. Нечисленні відвідувачі концерту згодом і самі вийшли на сцену у складі різних гуртів.

“У цьому невеликому натовпі були деякі імена, які допомогли сформувати хід панк-музики протягом наступного десятиліття: Говард Девото та Піт Шеллі: їхній гурт “Buzzcocks” здобув величезну популярність та вплив у Великій Британії як під час, так і після епохи панку. Ієн Кертіс, Бернард Самнер та Пітер Гук. Уже наступного дня Гук купив свою першу бас-гітару, і троє молодих манкуніанців стали гуртом. Цей гурт — спочатку під назвою “Stiff Kittens”, а пізніше “Warsaw” — був одним із найвідоміших і найвпливовіших серед усіх ранніх гуртів нової хвилі. Марк Е. Сміт: після концерту Sex Pistols він заснував The Fall, постпанк гурт, який так і не мав справжнього хіта, але вплинув на покоління послідовників від Nirvana до Franz Ferdinand. Стівен Патрік Морріссі, також відомий як просто Морріссі: останній із цих відомих особистостей, який зробив собі ім’я, але один із найуспішніших, як лідер The Smiths у середині 1980-х, так і як сольний виконавець згодом. Тоні Вілсон: ведучий новин на телебаченні в Манчестері, який надихнувся на створення звукозаписного лейбла “Factory Records”, який допоміг сформувати успішну манчестерську сцену 1980-х і початку 1990-х років”, – пише проєкт History.

Що ж до самих Sex Pistols, то їхня аудиторія стрімко почала зростати, і гурт швидко став головним символом британського панку.

4 червня 1989 року відбулося криваве придушення силами армії Китаю тривалої масової акції протесту на площі Тяньаньмень у Пекіні. Проти людей застосували танки та стрілецьку зброю. Докладніше.

Церковне свято 4 червня

4 червня вшановують пам’ять святителя Митрофана, Патріарха Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо не зорі задуха, то буде негода.

Якщо 4 червня йде дощ, то дощитиме ще два дні.

Якщо вже розцвіла матіола, то літо буде теплим.

Що не можна робити 4 червня

Не можна купатися у відкритих водоймах.

Не можна байдикувати.