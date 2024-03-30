Сьогодні 30 березня: яке свято та день в історії

30 березня 2014 року в Харкові вперше виконали хіт “Путін – х@йло!”. У 1992-му втретє в історії фільм взяв “золоту п’ятірку” “Оскарів” – це було “Мовчання ягнят”. У 1981-му божевільний американець вчинив замах на президента Рональда Рейгана. Цей день 1976-го вважають формальною датою початку музичного панк-руху. У 1919-му відбулося перше спільне засідання керівництва ЗУНР і УНР, які об’єдналися. А в 1858-му цього дня запатентували олівець із гумкою на кінці.

Свята та пам’ятні дати 30 березня

30 березня – День олівця, День прогулянки в парку та Всесвітній день біполярного розладу.

30 березня в історії

30 березня 1858 року в США винахідник Гаймен Ліпман отримав патент на олівець із гумкою на кінці. Детальніше.

30 березня 1919 року відбулося спільне засідання керівництва ЗУНР та УНР, що об’єдналися. Детальніше.

30 березня 1976 року вважається формальною датою початку музичного панк-руху. Цього дня британський гурт “The Sex Pistols” вперше виступив у клубі “100 Club” на Оксфорд-стріт. Насправді гурт мав концерти й до цього (в основному – у навчальних закладах), а в США перші прояви панк-року фіксували ще наприкінці 1960-х. У будь-якому випадку саме з “The Sex Pistols” панк почав перехід від маргінальної субкультури до масового музичного напрямку. Цей процес, звичайно, супроводжувався незмінними скандалами. Власне, на самих музикантів “The Sex Pistols” преса звернула пильну увагу після того, як один із них вилаявся в прямому етері під час телевізійного інтерв’ю в грудні 1976 року. Далі був ще масштабніший скандал, викликаний виходом синглу “God Save the Queen” у травні 1977-го.

У ньому музиканти представили англійську монархію як “фашистський режим”, а присвятили такий “подарунок” святкуванню срібного ювілею коронації Королеви Єлизавети II. Пісню швидко викинули з радіоетерів – спочатку Бі-Бі-Сі, а потім майже всі незалежні радіостанції в Британії. Сингл вважається записом, який найсильніше піддавали цензурі за всю історію британської музики. Скандальна слава не завадила першому (і єдиному) студійному альбому панків “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”, який вийшов у 1977-му, очолити британський хіт-парад, а згодом стати “платиновим” як у Британії, так і в США. Сама ж група вже 1978-го оголосила про свій розпад. Частина музикантів об’єдналася 1996-го та провела спільний тур. Надалі вони періодично збиралися для одноразових виступів чи невеликих турів. Попри коротку історію “The Sex Pistols” визнані впливовим музичним гуртом. У 2006-му їх ввели до Зали слави рок-н-ролу. На це Джон Лайдон (відомий як “Джонні Роттен” або “Гнилий Джонні”) зреагував у звичній хамській манері, назвавши музей “плямою від сечі”. На церемонію музиканти, звичайно, не з’явилися.

30 березня 1981 року в США божевільний Джон Гінклі здійснив замах на президента Рональда Рейгана. Детальніше.

30 березня 1992 року відбулася 64-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії. “Золоту п’ятірку” “Оскарів” (за найкращий фільм, режисуру, сценарій, чоловічу та жіночу головні ролі) на ній отримав фільм “Мовчання ягнят” з Джоді Фостер та Ентоні Гопкінсом у головних ролях. Стрічка стала третьою в історії, якій вдалося досягти такого результату (після фільму 1935 року “Це сталося якось вночі” та драми “Пролітаючи над гніздом зозулі” 1976-го).

І у Гопкінса, й у Фостер були серйозні суперники в боротьбі за “Оскари”. Однак кіноакадеміків вразило те, як обоє вжилися у свої ролі. Це вимагало від акторів неабияких зусиль. Так, виконавець ролі Ганнібала Лектера перед фільмуванням не лише вивчав досьє серійних убивць, а й побував у в’язницях, де їх утримують, та на гучних судових процесах. Свій моторошний погляд, що не мигтить, Гопкінс скопіював у Чарльза Менсона, переглядаючи відеоплівки із записами його допитів. Джоді Фостер запропонували послухати реальні аудіозаписи допитів серійних убивць, проте вона відмовилася так знущатися зі своєї психіки. Натомість актриса познайомилася зі справжньою агенткою ФБР Мері Енн Краузе, щоб краще розуміти сутність цієї роботи. Але свою знайому Фостер не копіювала, натомість “зіграла надламану особистість із власними тарганами”.

На тій само церемонії “Оскарів” друге місце за кількістю статуеток зайняв хіт Джеймса Кемерона “Термінатор 2: Судний день”. Стрічка отримала нагороди за найкращий звук, монтаж звукових ефектів, візуальні ефекти та найкращий грим.

30 березня 2014 року в Харкові під час спільного маршу ультрас “Металіста” та донецького “Шахтаря” вперше прозвучала пісня “Путін – х@йло!” Детальніше.

Церковне свято 30 березня

30 березня вшановують пам’ять преподобного Йоана Ліствичника. У 16 років він прийшов до Синайського монастиря, де через 4 роки був пострижений в ченці. 19 років Йоана виховував старець Мартирій. У 35 років Йоан пішов пустельником у пустелю біля підніжжя гори Синай. Він провів там 40 років у молитвах, пишучи книжки. Коли йому було 75, Йоана обрали ігуменом Синайської обителі. Він є автором знаменитої “Ліствиці”, у якій розкрив 30 ступенів сходження до духовної досконалості. У цьому творі Йоан описав шлях людини до досконалості, що наближує до Царства Небесного. Чотири роки святий Йоан пробув ігуменом, потім знову повернувся до усамітнення та безмовності. Помер у 649 році.

Народні прикмети

Якщо на березі вже розпустилося листя, то влітку буде мало дощів.

Якщо з вуликів вже вилітають бджоли, значить, прийшла справжня весна, яка буде теплою.

Якщо вже квітнуть кульбаби, то літо буде коротким.

Що не можна робити 30 березня

Краще не займатися домашніми справами та відкласти серйозну фізичну працю.

Не можна давати гроші в борг чи позичати.