Сьогодні 30 березня: яке свято та день в історії

30 березня 2014 року в Харкові вперше виконали хіт “Путін – х@йло!”, в 1981 божевільний американець здійснив замах на президента Рональда Рейгана… з любові до Джоді Фостер. А 1858 року в цей день запатентували олівець із гумкою на кінці.

Свята та пам’ятні дати 30 березня

30 березня державних та професійних свят немає. У світі також без значних подій.

30 березня в історії

30 березня 1858 року в США винахідник Гаймен Ліпман отримав патент на олівець із гумкою на кінці. Сам автор ідеї пояснив її у заявці на патент дуже просто: винахід дозволяє ніколи не втрачати гумку для стирання. При цьому олівець з гумкою Ліпмана був не схожим на ті, до яких ми звикли. Графітовий стрижень займав три чверті довжини олівця. Останню чверть каналу, що залишився всередині дерев’яної обкладинки, заповнював тонкий стрижень з гуми. Цей кінець олівця – так само, як і графітовий – час від часу треба було заточувати.

30 березня 1919 року відбулося спільне засідання Галицького уряду та представників Директорії УНР. На заході ухвалили рішення на Паризькій мирній конференції представляти Україну спільною делегацією від УНР та ЗОУНР (Західної області УНР, як стала називатися Західноукраїнська народна республіка після проголошення 22 січня 1919 року Акту злуки).

30 березня 1981 року в США божевільний Джон Гінклі здійснив замах на президента Рональда Рейгана.

Відео: ABC

Цього дня Рейган, нещодавно обраний президентом, виступав із промовою перед представниками федерації профспілок. Це відбувалося у готелі Хілтон у Вашингтоні. Гінклі здійснив напад на президента, коли той йшов із готелю до свого автомобіля. Нападник за три секунди випустив шість куль із револьвера. У президента влучила лише остання.

Однак, були й інші постраждалі. Найважчі поранення отримав речник Білого дому Джеймс Брейді. Йому куля влучила в голову. Брейді вижив, але став інвалідом. Більш легкі поранення отримали поліцейський Томас Делаханті (у спину) та агент Секретної служби Тімоті Маккарті (у груди). У Рейгана зрикошетила остання куля – вона зачепила ребро та застрягла в легенях. Що президент поранений, зрозуміли, коли він почав кашляти кров’ю. Однак до будівлі лікарні з автомобіля Рейган дійшов сам. Уже у відділенні екстреної допомоги він поскаржився на утруднене дихання та впав. Коли Рейгана готували до операції, він жартівливо звернувся до одного з лікарів, які його оглядали: “Сподіваюся, ви республіканець”, на що той відповів: “Сьогодні, пане президенте, ми всі республіканці”.

Операція пройшла успішно, та Рейган швидко повернувся до роботи. А нападника затримали на місці. Він пояснив свій вчинок бажанням справити враження на актрису Джоді Фостер. Як виявилося, він переслідував Фостер багато років, навіть вступив до Єльського університету, де вона навчалася. Він писав дівчині листи, телефонував, проте актриса його ігнорувала. Тоді Гінклі вирішив, що має “прославитися”. Спочатку переслідував президента Джиммі Картера, щоб убити його. Але не встиг реалізувати задум – Картер програв вибори Рейгану. І той став наступною мішенню. Гінклі визнали неосудним і відправили на примусове психіатричне лікування.

30 березня 2014 року в Харкові під час спільного маршу ультрас “Металіста” та донецького “Шахтаря” вперше прозвучала пісня “Путін – х@йло!”

Наразі все частіше автором хіта називають нинішнього командира розвідувально-диверсійного батальйону в складі спецпідрозділу Kraken Сергія Величка (“Чилі”).

Утім, раніше один із лідерів угруповання харківських футбольних фанатів “Free Land Ultras” Максим “Ковбой” розповідав, що кричалка – давно відома, просто раніше на місці Путіна в ній був колишній президент ФФУ та власник “Динамо” Григорій Суркіс. Як би там не було, пісня ультрас швидко пішла в маси та стала мемом. Окрім уже традиційного виконання її на стадіонах під час ігор українських команд та національної збірної, на пісню зробили масу реміксів, а ключову фразу – “Путін – х@йло!” – стали друкувати на сувенірах, футболках, розміщувати на номерах автомобілів тощо.

Церковне свято 30 березня

30 березня християни вшановують пам’ять преподобного Олексія, людини Божої. Олексій був сином римського сенатора Євфіміана. Батьки вирішили одружити сина з дівчиною царської крові. Але, залишившись після весілля віч-на-віч з дружиною, Олексій віддав їй свій золотий перстень і поясну пряжку зі словами: “Збережи це, і нехай буде між тобою і мною Господь, поки не оновить нас своєю благодаттю”. Потім він вийшов з кімнати і тієї ж ночі залишив батьківську хату. Олексій відплив на схід, де просив милостиню у храмі в Едесі та молився. Він провів там 17 років – у притворі храму Богородиці. А потім Богородиця з’явилася уві сні церковному сторожу та відкрила, що жебрак Олексій – це людина Божа. Коли ж жителі Едеси почали його шанувати, Олексій таємно втік.

Корабель, на якому він плив, збився з курсу та прибився до берегів Італії, неподалік Риму. Олексій побачив у цьому божий промисел і пішов у дім батька, впевнений, що його не впізнають. Він попросив притулку у батьків як жебрак. І батько виділив йому місце в сінях дому і наказав носити злиденному їжу зі свого столу. Так Олексій жив ще 17 років. А коли наблизився час його смерті, святий написав записку батькам та дружині, описавши все своє життя, в тому числі й те, що знали тільки близькі. Коли його тіло знайшли, в руці померлий тримав записку. Прочитавши записку, батьки та дружина з плачем припали до святого. Ложе з тілом святого Олексія виставили посеред центральної площі. Навколо нього сталося багато чудес та зцілень. Побачивши все це, імператор Гонорій та Папа Інокентій I самі несли тіло святого в похоронній процесії.

Народні прикмети

Якщо на Олексія тепло, то весна буде теплою.

Якщо шпаків не видно – бути негоді.

Після Олексія можна сіяти ячмінь.

Що не можна робити 30 березня

Не можна нічого виносити та віддавати з домашніх речей.

Не можна збиратися в дорогу – спіткає невдача.