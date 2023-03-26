Ультрас “Металіста” з Kraken про Ярославського: “Його будинок повністю цілий”

Командир розвідувально-диверсійного батальйону у складі спецпідрозділу Kraken, ультрас харківського “Металіста” Сергій Величко (“Чилі”) розповів про чутки щодо зв’язку харківського бізнесмена Олександра Ярославського з росіянами та його вцілілий будинок у Мартовій.

Про своє ставлення до двічі президента ФК “Металіст” фанат харківської команди та автор хіта “Путін – х@ло” розповів в інтерв’ю спортивному журналісту Роману Бебеху на його YouTube-каналі “Бомбардир”.

“Повністю кинув клуб, поїхав. Ось ця смішна історія: “Продам яхту, з яхти віддам усі гроші”. Ну, де яхта, де гроші? Наскільки я знаю, мільйон гривень один відправив. Ну, це наскільки я знаю інформацію. Є ще там сумні історії на Старому Салтові в Мартовій, що там його будинок, у його будинок залізли якісь росіяни, щось начебто винесли, і потім це все повернулося назад, і там з’явилася якась охорона росіян. Але насправді наскільки там літали на “пташках”, на всьому – його будинок повністю цілий, і все добре. Тож, не знаю, можливо, якась комунікація в нього є все-таки навіть із росіянами”, — поділився Сергій Величко.

Але найбільше один із командирів спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” засмучений тим, що його улюблений футбольний клуб знову залишився без підтримки.

“Те, що він ніяк не допомагає ні клубу, ні фанатам, нікому – це факт. Прикро. Таке місто – місто, яке жило футболом навіть у момент ковіда. Коли останнім часом приходило на футбол, на “Динамо”, 5000 – 6000 людей, а сюди приходило 30 тисяч людей, 35 тисяч людей… Це місто живе футболом. Шкода, прикро, звісно, ​​за клуб”, – поділився Чилі.

А на запитання, чи має Ярославський шанс втретє повернутися до “Металіста”, Величко відповів так: “Я не знаю. Нехай спочатку свої кримінальні справи позакриває, все інше. Мені здається, у держави досить багато питань є до нього. Ну, і у нас, як у фанатів, теж є достатньо питань до нього – про підтримку як клубу, так і фанатів у такий тяжкий час”.