У Російській Лозовій перейменували вулиці на честь Kraken
Фото: Костянтин Немічев/телеграм
Співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев розповів, що раніше подавали заяву про перейменування двох вулиць у Російській Лозовій.
В результаті у селищі Дергачівської громади перейменували вулицю Грибну. Тепер вона має назву – вулиця Героїв Кракен.
“А вулицю Чкалова перейменовано на вулицю нашого бійця Максима Горяйнова “Міллєра”, який родом з Руської Лозової і звільняв її у складі Кракену 29 квітня 2022 року. Загинув Міллєр 11.10.22 у боях з окупантами поблизу селища Табаївка під час Харківського Контрнаступу. Тепер його ім’я не лише в спогадах побратимів. Воно закарбовано на мапі рідного селища”, – написав Немічев.
9 Лютого 2026 в 11:37