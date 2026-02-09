Live

У Російській Лозовій перейменували вулиці на честь Kraken

Суспільство 11:37   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Російській Лозовій перейменували вулиці на честь Kraken Фото: Костянтин Немічев/телеграм

Співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев розповів, що раніше подавали заяву про перейменування двох вулиць у Російській Лозовій. 

В результаті у селищі Дергачівської громади перейменували вулицю Грибну. Тепер вона має назву – вулиця Героїв Кракен.

А вулицю Чкалова перейменовано на вулицю нашого бійця Максима Горяйнова “Міллєра”, який родом з Руської Лозової і звільняв її у складі Кракену 29 квітня 2022 року. Загинув Міллєр 11.10.22 у боях з окупантами поблизу селища Табаївка під час Харківського Контрнаступу. Тепер його ім’я не лише в спогадах побратимів. Воно закарбовано на мапі рідного селища”, – написав Немічев.

