Які загрози є для Харкова і чи Трамп наближає мир – думка військових (відео)

Командир “Кракена” Костянтин Немічев та перший заступник командувача Національної гвардії України Вадим Гладков відповіли на питання МГ “Об’єктив” про перспективи війни та миру.

“Кожен день наближає нас до миру. Питання тільки в тому, наскільки затягнеться цей шлях, – вважає новий почесний громадянин Харкова бригадний генерал Вадим Гладков. – Ми стали ближче до завершення активної фази. А боротьба – це сутність кожної країни, кожної держави, кожного уряду – це є боротьба. Якщо немає збройного конфлікту, він постійно є потенційним. Тому треба робити все можливе, щоб не допустити, а коли вже так трапилось, то боронити нашу державу”.

Розмови про “обмін територіями”, які постійно точаться навколо теми потенційних мирних переговорів, Гладков коментує різко: “Хай говорять. Ми можемо багато про що говорити. Це не є дійсним, немає ніяких документів, підписів, рішень. Щоб досягти певних здобутків, зрушень, треба говорити, треба мати предмет розмови. А результат… Що буде результатом, то ми побачимо”.

Подібна позиція щодо можливих перемовин і їх результатів – у Костянтина Немічева.

“З приводу перемовин, ми про них вже чуємо понад півтора-два роки. І все, що нам залишається – це надалі боротися, а там буде як буде. Тому наша задача як Збройних сил України, як Сил оборони України – боротися, а там вже як вирішать, так і вирішать. Але наша основна задача – це боротися за нашу територію, за наших людей, за тих, хто в полоні, за тих, хто віддав життя, щоб це було не даремно”, – сказав він.

Командир спецпідрозділу ГУР МО “Кракен” зазначив: ситуація з наближенням України до укладання мирної угоди “змінюється кожні пів години”.

“Тобто ми можемо стати ближче, а потім відкотитися на чотири кроки назад. Тому зараз це передбачати дуже нереально, бо кожного дня змінюються події”, – зазначив Немічев.

Щодо загроз, які є для Харкова, захисник сказав: “Саме для Харкова – це знову ж таки загроза з неба. Для Харківської області – це загроза з Куп’янського району, бо там дуже важка ситуація, Борівського району, тому в принципі там зараз фронт. І там тримають його хлопці”.