«Харків буде завжди Україною» – Немічев із «Kraken» привітав з Днем міста

Суспільство 18:15   23.08.2025
Командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев привітав харків’ян із Днем міста.

«Хочу подякувати харків’янам, що ви такі є, і ми разом робимо це місто. Вітаю вас з Днем міста та Днем Державного прапора. Харків буде, ми це показали у 2014 та 2022 роках, та й надалі будемо боротися за наше місто, і Харків буде завжди Україною», – заявив Немічев.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
