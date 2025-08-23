«Харків буде завжди Україною» – Немічев із «Kraken» привітав з Днем міста
Командир спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» Костянтин Немічев привітав харків’ян із Днем міста.
«Хочу подякувати харків’янам, що ви такі є, і ми разом робимо це місто. Вітаю вас з Днем міста та Днем Державного прапора. Харків буде, ми це показали у 2014 та 2022 роках, та й надалі будемо боротися за наше місто, і Харків буде завжди Україною», – заявив Немічев.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день харькова, Константин Немичев, новини Харкова;
