60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова

Суспільство 12:09   22.08.2025
Вікторія Яковенко
60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова Фото: МГ “Об’єктив”

Правоохоронці Харківщини підготувалися до забезпечення порядку під час відзначення державних свят.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у місті та області очікується проведення понад 60 заходів з нагоди Дня Державного прапора України, Дня Незалежності України, а також Дня Харкова.

«В заходах планують взяти участь близько 6 тисяч громадян», – підрахували правоохоронці.

До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Крім цього, створили оперативний резерв.

Правоохоронці закликають жителів реагувати та перебувати в укриттях під час тривог, не чіпати підозрілі предмети, а також повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

Нагадаємо, День Харкова та День Незалежності України цьогоріч масово відзначатимуть під землею. Як повідомило КП «Харківський метрополітен», святкові заходи проведуть на станціях метро з міркувань безпеки. Через це в роботі підземки виникатимуть тимчасові обмеження. Ознайомитись зі святковою програмою можна тут. Також до святкових днів у місті запустять тимчасовий маршрут тролейбуса – №17. Він курсуватиме по вулиці Сумській – від Центрального парку до майдану Конституції.

Автор: Вікторія Яковенко
