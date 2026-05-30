Пенсіонерку на Харківщині обікрали дві жінки – поліція (фото)

У місті Златопіль дві харків’янки під приводом надання міжнародної гуманітарної допомоги викрали у літньої жінки понад 20 тисяч гривень, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці зазначають, 21 березня фігурантки прийшли до оселі 86-річної жительки.

«27-річна жінка увійшла в довіру до господарки, пройшла з нею на кухню та почала розпитувати про потреби для складання нібито списків на отримання допомоги від міжнародної організації. Поки спільниця відволікала пенсіонерку, 36-річна зловмисниця таємно проникла до іншої кімнати, де знайшла і викрала гроші в сумі 20 400 гривень. Після цього обидві жінки пішли», – встановили у поліції.

Зникнення грошей потерпіла виявила наступного дня і одразу звернулася до копів.

Правоохоронці встановили особи ймовірних крадійок. З’ясувалося, що фігурантки вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Жінкам повідомили про підозру в крадіжці. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранткам загрожує від 5 до 8 років тюрми.

