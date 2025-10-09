Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові

Події 11:52   09.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові

Обвинувачених у справі двоє. Суд у Харкові чекає на 23-річного та 41-річного чоловіків, уточнили в облпрокуратурі.

За даними слідства, у травні 2025 року у Харкові 23-річний водій таксі віз військовослужбовця, який мав намір зняти готівку. Під вигаданим приводом «допомоги» таксист запропонував передати йому банківську картку та мобільний телефон. Військовий погодився, довірившись водію. Таксист привіз пасажира до місця призначення, але його речі не повернув”, розповіли у прокуратурі.

Після цього таксист запропонував своєму 41-річному знайомому зняти гроші з картки потерпілого. Через телефон військового вони увійшли до мобільного додатку банку та переказали гроші з його карт на інші рахунки.

Розуміючи ризик бути зафіксованими камерами відеоспостереження, чоловіки вирішили діяти через свою знайому. Вони ввели жінку в оману, не розкривши їй справжньої суті подій, і використали її для завершення схеми: надали їй банківську картку та PIN-код, попросивши зняти готівку й придбати техніку. Нічого не підозрюючи, жінка зняла частину коштів, купила чотири смартфони і передала обвинуваченим”, – встановили правоохоронці.

Загальну шкоду в прокуратурі оцінили у 250 тисяч гривень. Тепер обвинувачених судитимуть в Індустріальному районі Харкова – прокурори вже затвердили та передали обвинувальний акт.

Читайте також: Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
09.10.2025, 12:13
Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету
Прокуратура оскаржила суму застави для підозрюваних у розтраті бюджету
09.10.2025, 11:10
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові
09.10.2025, 11:52
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
Похолодання та дощі: що очікувати від погоди на Харківщині у найближчі дні
08.10.2025, 13:14
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
У поліції назвали час, коли мешканці Харківщини найчастіше гинули у ДТП
09.10.2025, 10:29
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
Скільки грошей доведеться віддати за покупку тактичної аптечки в Харкові
09.10.2025, 09:44

Новини за темою:

08.09.2025
“У меня приказ стрелять по всем”: суд чекає на окупанта за вбивство харків’ян
04.09.2025
Чверть мільйона гривень вкрав таксист у Харкові в пасажира-військового
01.09.2025
Переїхав із Вовчанська до Бєлгорода і воював проти ЗСУ – бійця судитимуть
22.07.2025
Військовий із Харківщини торгував гуманітарними авто для СОУ – ДПСУ (фото)
11.07.2025
Розстріляв авто з родиною під Харковом у 2022-му: встановили особу росіянина


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2025 в 11:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувачених у справі двоє. Суд у Харкові чекає на 23-річного та 41-річного чоловіків, уточнили в облпрокуратурі.".