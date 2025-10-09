Вкрали у військового ЗСУ 250 тисяч: чоловіків судитимуть у Харкові

Обвинувачених у справі двоє. Суд у Харкові чекає на 23-річного та 41-річного чоловіків, уточнили в облпрокуратурі.

“За даними слідства, у травні 2025 року у Харкові 23-річний водій таксі віз військовослужбовця, який мав намір зняти готівку. Під вигаданим приводом «допомоги» таксист запропонував передати йому банківську картку та мобільний телефон. Військовий погодився, довірившись водію. Таксист привіз пасажира до місця призначення, але його речі не повернув”, розповіли у прокуратурі.

Після цього таксист запропонував своєму 41-річному знайомому зняти гроші з картки потерпілого. Через телефон військового вони увійшли до мобільного додатку банку та переказали гроші з його карт на інші рахунки.

“Розуміючи ризик бути зафіксованими камерами відеоспостереження, чоловіки вирішили діяти через свою знайому. Вони ввели жінку в оману, не розкривши їй справжньої суті подій, і використали її для завершення схеми: надали їй банківську картку та PIN-код, попросивши зняти готівку й придбати техніку. Нічого не підозрюючи, жінка зняла частину коштів, купила чотири смартфони і передала обвинуваченим”, – встановили правоохоронці.

Загальну шкоду в прокуратурі оцінили у 250 тисяч гривень. Тепер обвинувачених судитимуть в Індустріальному районі Харкова – прокурори вже затвердили та передали обвинувальний акт.