Украли у военного ВСУ 250 тысяч: мужчин будут судить в Харькове
Обвиняемых в деле двое. Суд в Харькове ждет 23-летнего и 41-летнего мужчин, уточнили в облпрокуратуре.
«По данным следствия, в мае 2025 года в Харькове 23-летний водитель такси вез военнослужащего, намеревавшегося снять наличные. Под вымышленным предлогом «помощи» таксист предложил передать ему банковскую карту и мобильный телефон. Военный согласился, доверившись водителю. Таксист привез пассажира к месту назначения, но его вещи не вернули», – рассказали в прокуратуре.
После этого таксист предложил своему 41-летнему знакомому снять деньги с карты потерпевшего. Через телефон военного они вошли в мобильное приложение банка и перевели деньги с его карт на другие счета.
«Понимая риск быть зафиксированными камерами видеонаблюдения, мужчины решили действовать через свою знакомую. Они ввели женщину в заблуждение, не раскрыв ей подлинную сущность событий, и использовали ее для завершения схемы: предоставили ей банковскую карточку и PIN-код, попросив снять наличные и приобрести технику. Ничего не подозревая, женщина сняла часть средств, купила четыре смартфона и передала обвиняемым», – установили правоохранители.
Общий ущерб в прокуратуре оценили в 250 тысяч гривен. Теперь обвиняемых будут судить в Индустриальном районе Харькова – прокуроры уже утвердили и передали обвинительный акт.
