Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного

Общество 19:08   04.09.2025
Елена Нагорная
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного

По версии следствия, в мае этого года 23-летний житель Берестинского района, работая таксистом в Харькове, вместе с сообщником обокрал более чем на четверть миллиона гривен пассажира – украинского военного.

Возле станции метро военный сел в такси и по дороге попросил остановиться возле банкомата, чтобы снять деньги с карты. Водитель, заметив, что пассажир не может самостоятельно выполнить операцию, предложил помощь. Военный передал ему карту и телефон стоимостью более 3600 гривен. Прибыв к месту назначения, водитель не вернул вещи клиенту и скрылся, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Впоследствии вместе со своим 41-летним знакомым таксист снял с банкомата более 20 тысяч гривен. В магазинах они приобрели четыре мобильных телефона. Общая сумма ущерба, нанесенного военному, составила более 257 тысяч гривен.

Таксисту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Его 41-летнему сообщнику — по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: «Мертвые души» в КП, схема на трубах и не только: 27 подозрений на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
04.09.2025, 18:31
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
04.09.2025, 19:40
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
04.09.2025, 17:30
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28

Новости по теме:

11:50
Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд
16:42
Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)
19:53
Расстрелял авто с семьей под Харьковом в 2022: установили личность россиянина
14:37
Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)
20:48
«Бесчинства боевиков в Харькове» — российская пропаганда разгоняет фейк о ДТП

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, в мае этого года 23-летний житель Берестинского района вместе с сообщником обокрал более чем на четверть миллиона гривен пассажира – украинского военного.".