Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного

По версии следствия, в мае этого года 23-летний житель Берестинского района, работая таксистом в Харькове, вместе с сообщником обокрал более чем на четверть миллиона гривен пассажира – украинского военного.

Возле станции метро военный сел в такси и по дороге попросил остановиться возле банкомата, чтобы снять деньги с карты. Водитель, заметив, что пассажир не может самостоятельно выполнить операцию, предложил помощь. Военный передал ему карту и телефон стоимостью более 3600 гривен. Прибыв к месту назначения, водитель не вернул вещи клиенту и скрылся, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Впоследствии вместе со своим 41-летним знакомым таксист снял с банкомата более 20 тысяч гривен. В магазинах они приобрели четыре мобильных телефона. Общая сумма ущерба, нанесенного военному, составила более 257 тысяч гривен.

Таксисту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Его 41-летнему сообщнику — по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.