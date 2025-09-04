Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
По версии следствия, в мае этого года 23-летний житель Берестинского района, работая таксистом в Харькове, вместе с сообщником обокрал более чем на четверть миллиона гривен пассажира – украинского военного.
Возле станции метро военный сел в такси и по дороге попросил остановиться возле банкомата, чтобы снять деньги с карты. Водитель, заметив, что пассажир не может самостоятельно выполнить операцию, предложил помощь. Военный передал ему карту и телефон стоимостью более 3600 гривен. Прибыв к месту назначения, водитель не вернул вещи клиенту и скрылся, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Впоследствии вместе со своим 41-летним знакомым таксист снял с банкомата более 20 тысяч гривен. В магазинах они приобрели четыре мобильных телефона. Общая сумма ущерба, нанесенного военному, составила более 257 тысяч гривен.
Таксисту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Его 41-летнему сообщнику — по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: «Мертвые души» в КП, схема на трубах и не только: 27 подозрений на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: військовий, военный, кража, новости Харькова, полиция Харьковской области, таксист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 19:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия, в мае этого года 23-летний житель Берестинского района вместе с сообщником обокрал более чем на четверть миллиона гривен пассажира – украинского военного.".