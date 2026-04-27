Через Беларусь в Польшу за $19 тысяч: схема для военного на Харьковщине

Правоохранители задержали 40-летнего жителя поселка Песочин, который, по данным следствия, обещал организовать выезд за границу военнослужащему, находившемуся в розыске за СОЧ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале февраля мужчина сообщил военному, что может «помочь» с выездом за границу в обход официальных пунктов пропуска. Уверял в надежности схемы и ссылался на собственные «связи» с сотрудниками ГПСУ.

Кроме того, добавили правоохранители, он обещал повлиять на работников миграционной службы для оформления «клиенту» нового загранпаспорта.

«Далее злоумышленник рассказал мужчине о деталях схемы. План переправки предполагал поездку на поезде в Луцк. Там «заказчику» должны были обеспечить жилье для укрытия и ожидания смены пограничных нарядов и «подходящего» момента для побега. Делец гарантировал, что украинские пограничники обеспечат беспрепятственный выезд из Украины, а белорусские — въезд на территорию своего государства, после чего «клиент» смог бы добраться до Польши», — выяснили в прокуратуре.

Стоимость полного «пакета услуг» мужчина оценил в 19300 долларов, отметили правоохранители. В «прайс» входили организация незаконного выезда, изготовление загранпаспорта, а также отдельная надбавка за то, что клиент находился в статусе СОЧ.

16 апреля правоохранители задержали фигуранта после получения оговоренной суммы средств.

Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и получении неправомерной выгоды. Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.