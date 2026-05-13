СБУ занялась «Беркутом», грозившимся раздробить колени судье с Харьковщины

Общество 18:50   13.05.2026
Елена Нагорная
СБУ заочно сообщила о подозрении в жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 438 УКУ) во время оккупации части Харьковщины 32-летнему росгвардейцу Багдату Етекбаеву с позывным «Беркут» — командиру 1-го патрульного взвода 3-й патрульной роты специального моторизованного батальона усиленной тактической группы 126-го полка ВНГ РФ.

Как сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в 2022 году на оккупированной территории Етекбаев вместе с другими военными РФ занимался подавлением любых проявлений несогласия местных жителей, пытался принудить их к сотрудничеству и занятию должностей в оккупационных органах.

Фигурант похищал людей, незаконно заключал под стражу, избивал и угрожал расправой.

«В июне 2022 года вооруженный Етекбаев вместе с другими россиянами, прибывшими на четырех похищенных внедорожниках, ворвались в квартиру действующего судьи одного из местных судов Харьковской области. Угрожая огнестрельным оружием, они жестоко избили судью за то, что тот несколькими днями ранее категорически отказался сотрудничать с оккупантами. После этого захватчики ограбили квартиру, забрав все: от компьютера и мобильного телефона до продуктов, поношенной одежды и зонтика», — рассказал Абдула.

Затем российские военные похитили судью и отвезли в другое место в частном секторе. Там Етекбаев размахивал топором и угрожал собственноручно раздробить колени потерпевшему. Впоследствии оккупанты отвезли судью в пыточную, оборудованную в помещении местного отделения полиции, где некоторое время удерживали. Однако сломить волю мужчины не удалось, и они были вынуждены его отпустить.

Поскольку Етекбаев скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Как сообщала МГ «Объектив», бывшему народному депутату Евгению Мураеву кроме госизмены теперь инкриминируют еще и отрицание вооруженной агрессии РФ.

