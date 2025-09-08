«У меня приказ стрелять по всем»: суд ждет оккупанта за убийство харьковчан

О том, что за убийство гражданских будут судить 22-летнего военного РФ, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

Трагические события разворачивались 2 марта 2022 года. Тогда семья из Харькова – родители и двое их детей, – 9-летняя девочка и 17-летний парень захотели эвакуироваться в безопасное место.

«Двигаясь по трассе вблизи села Дементиевка Харьковского района, которое на тот момент находилось под контролем оккупантов, они стали жертвами жестокого военного преступления. Военнослужащий 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии московского военного округа, осознавая, что перед ним гражданский автомобиль, используя пулемет калибра 12,7 мм, совершил обстрел транспортного средства», – пишут правоохранители.

В результате водитель не справился с управлением и машина съехала с дороги. Когда мужчина вновь попытался поехать – враг продолжил обстреливать авто. На этот раз – прицельно.

«На месте погиб отец и его 9-летняя дочь. Мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения, но смогли выбраться из горящего авто и упасть на землю. Тем не менее, российский солдат продолжал вести огонь по автомобилю. Раненые лежали на обочине дороги, истекая кровью. По словам потерпевших, обвиняемый подошел к ним почти вплотную и сказал: «У меня приказ стрелять по всем», – рассказали в прокуратуре.

Мать и ее сына удалось спасти благодаря прохожим – люди успели доставить их в больницу.

«Обвиняемый находится в розыске. Его будут судить заочно в Дергачевском районном суде Харьковской области», – добавили правоохранители.