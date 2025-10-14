Уже около полугода враг не проводил массированные атаки возле Липцев – военный

Ситуация в районе Липцев на Харьковщине – контролируемая СОУ. Противник потерял здесь инициативу, сообщает заместитель командира батальона оперативного назначения 13-й бригады «Хартия» с позывным «Коуч» в эфире нацмарафона.

«Уже около полугода враг отказался от каких-либо массированных атак с помощью техники. Тактика не меняется – малые пехотные группы, от двух до шести человек максимум. Враг в большинстве своем проводит ротации и попытки удержать то, что у него есть, то, что он захватил почти 1,5 года назад. Мы хорошо контролируем небо, поэтому очень сложно ему здесь», – отметил воин.

Он уточнил, что главная цель таких пехотных групп – найти слабые места в украинской обороне, чтобы просочиться. По данным «Коуча», иногда оккупанты используют мотоциклы и багги, однако последний раз это было 3-4 месяца назад.

«Это была попытка в плохую погоду «залететь» – какое-то обеспечение выгрузить и вернуться. Доехали они только в одну сторону, уже после этого попыток у них не было», – сказал военный.

В этом районе войска РФ используют дроны на оптоволокне.

«Бывает заезжают экипажи, которые усложняют нам работу. Залетают они в глубину 15-20 км. «Охотятся» на нашу технику. Но мы уже научились бороться с этим. Поэтому потери техники минимальны», — подчеркнул Коуч.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»