Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Уже около полугода враг не проводил массированные атаки возле Липцев – военный

Записано 08:38   14.10.2025
Виктория Яковенко
Уже около полугода враг не проводил массированные атаки возле Липцев – военный Скриншот

Ситуация в районе Липцев на Харьковщине – контролируемая СОУ. Противник потерял здесь инициативу, сообщает заместитель командира батальона оперативного назначения 13-й бригады «Хартия» с позывным «Коуч» в эфире нацмарафона.

«Уже около полугода враг отказался от каких-либо массированных атак с помощью техники. Тактика не меняется – малые пехотные группы, от двух до шести человек максимум. Враг в большинстве своем проводит ротации и попытки удержать то, что у него есть, то, что он захватил почти 1,5 года назад. Мы хорошо контролируем небо, поэтому очень сложно ему здесь», – отметил воин.

Он уточнил, что главная цель таких пехотных групп – найти слабые места в украинской обороне, чтобы просочиться. По данным «Коуча», иногда оккупанты используют мотоциклы и багги, однако последний раз это было 3-4 месяца назад.

«Это была попытка в плохую погоду «залететь» – какое-то обеспечение выгрузить и вернуться. Доехали они только в одну сторону, уже после этого попыток у них не было», – сказал военный.

В этом районе войска РФ используют дроны на оптоволокне.

«Бывает заезжают экипажи, которые усложняют нам работу. Залетают они в глубину 15-20 км. «Охотятся» на нашу технику. Но мы уже научились бороться с этим. Поэтому потери техники минимальны», — подчеркнул Коуч.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия обстрела, вернули свет
14.10.2025, 09:11
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
13.10.2025, 23:51
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
14.10.2025, 09:33
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
13.10.2025, 22:48
Последствия атаки КАБами: 30 тысяч без света в Харькове – Терехов 📹
Последствия атаки КАБами: 30 тысяч без света в Харькове – Терехов 📹
13.10.2025, 23:58
Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов
Что со светом в Харькове после вражеского обстрела, сообщил Синегубов
14.10.2025, 08:59

Новости по теме:

09.10.2025
Украли у военного ВСУ 250 тысяч: мужчин будут судить в Харькове
08.09.2025
«У меня приказ стрелять по всем»: суд ждет оккупанта за убийство харьковчан
04.09.2025
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
01.09.2025
Переехал из Волчанска в Белгород и начал воевать против ВСУ – бойца ждет суд
22.07.2025
Военный с Харьковщины торговал гуманитарными авто для СОУ — ГПСУ (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Уже около полугода враг не проводил массированные атаки возле Липцев – военный», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 08:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе Липцев на Харьковщине – контролируемая СОУ.".