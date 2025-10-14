Вже близько пів року ворог не проводив масовані атаки біля Липців – військовий

Ситуація в районі Липців на Харківщині – контрольована СОУ. Противник втратив тут ініціативу, повідомляє заступник командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади «Хартія» з позивним «Коуч» в етері нацмарафону.

«Вже близько пів року ворог відмовився від якихось масованих атак за допомогою техніки. Тактика не змінюється – малі піхотні групи, від двох до шести осіб максимум. Ворог здебільшого проводить ротації і спроби утримати те, що у нього є, те, що він захопив майже 1,5 роки тому. Ми добре контролюємо небо, тому дуже складно йому тут», – зазначив воїн.

Він уточнив, що головна мета таких піхотних груп – знайти слабкі місця в українській обороні, щоб просочитись. За даними «Коуча», іноді окупанти використовують мотоцикли та багі, однак востаннє це було 3-4 місяці тому.

«Це була спроба в погану погоду «залетіти» – якесь забезпечення вивантажити і повернутись. Доїхали вони тільки в одну сторону, вже після цього спроб у них не було», – сказав військовий.

В цьому районі війська РФ використовують дрони на оптоволокні.

«Буває заїжджають екіпажі, які ускладнюють нам роботу. Залітають вони в глибину 15-20 км. «Полюють» на нашу техніку. Але ми вже навчилися боротися з цим. Тому втрати техніки мінімальні», – підкреслив «Коуч».

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”