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Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)

Оригінально 16:43   05.06.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Чи має математика залишатися обов’язковою на НМТ? Думка Терехова (відео)

Цього тижня у мережі розгорілася дискусія щодо скасування обов’язкового тесту з математики на НМТ. Мер Харкова Ігор Терехов також висловився з цього приводу.

«На мій погляд, дійсно, сьогодні математика потрібна. Математика – це майбутнє, математика – це логіка у дитини, і майбутнє життя всіх нас і майбутнього покоління. Але все зробила держава для того, щоб дитина сьогодні мала знання у математиці? Безумовно ні. І це потребує вирішення», – наголосив міський голова під час освітянського форуму.

Зазначимо, 2 червня група нардепів зареєструвала законопроєкт №15254-1, який передбачає внесення змін до низки законів України щодо державної підсумкової атестації та особливостей вступної кампанії 2027 року. Він передбачає скорочення кількості обов’язкових предметів у НМТ. Залишити пропонують лише українську мову та історію України. Математику при цьому абітурієнти зможуть обирати як додатковий предмет.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий у коментарі «Інтерфакс» заявив, що таке рішення не підтримує.

«Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ – це абсурд, це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни», – сказав Лісовий.

Крім цього, Терехов висловився і щодо статусу атестата у школах.

«Все зробила держава для того, щоб статус атестата в школах був зовсім інший, а не такий як зараз, бо що коїться? Дитина 11 років навчалася, вона працювала разом з батьками, хвилювалась за кожну оцінку, потім настав час і один тест перекреслює все життя. Я ж спілкуюсь з дітьми, з нашими школами. Що коїться: діти дивляться у зовсім інший напрямок. У них є атестат і вони хочуть виїжджати, бо сьогодні в Європі зовсім по-іншому система. До чого ми приходимо? Власними руками втрачаємо майбутнє. Тому потрібно це змінювати, потрібно казати відверто, нічого не боятися і ми так і будемо робити», – підсумував Терехов.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 16:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня у мережі розгорілася дискусія щодо скасування обов’язкового тесту з математики на НМТ. Мер Харкова Ігор Терехов також висловився з цього приводу.".