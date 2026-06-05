Live

Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)

Оригинально 16:43   05.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)

На этой неделе в сети разгорелась дискуссия касательно отмены обязательного теста по математике на НМТ. Мэр Харькова Игорь Терехов также высказались по этому поводу.

«На мой взгляд, действительно, сегодня математика нужна. Математика – это будущее, математика – это логика у ребенка, и будущая жизнь всех нас и будущего поколения. Но все ли сделало государство для того, чтобы ребенок сегодня имел знания по математике? Безусловно, нет. И это требует решения», — подчеркнул городской голова во время образовательного форума.

Отметим, 2 июня группа нардепов зарегистрировала законопроект №15254-1, предусматривающий внесение изменений в ряд законов Украины относительно государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании 2027 года. Он предполагает сокращение количества обязательных предметов на НМТ. Оставить предлагают только украинский язык и историю Украины. Математику при этом абитуриенты смогут выбирать в качестве дополнительного предмета.

Министр образования и науки Оксен Лесной в комментарии «Интерфакс» заявил, что такое решение не поддерживает.

«Отмена математики или истории, извлечение их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны», – сказал Лесной.

Кроме этого, Терехов высказался и о статусе аттестата в школах.

«Все сделало государство для того, чтобы статус аттестата в школах был совсем другой, а не такой, как сейчас. Так как, что происходит? Ребенок 11 лет учился, он работал вместе с родителями, волновался за каждую оценку, потом пришло время и один тест перечеркивает всю жизнь. Я общаюсь с детьми, с нашими школами. Что происходит: дети смотрят совсем в другое направление. У них есть аттестат, и они хотят уезжать, потому что сегодня в Европе совсем по-другому система. К чему мы приходим? Собственными руками теряем будущее. Поэтому нужно это менять, нужно говорить откровенно, ничего не бояться, и мы так и будем делать», — подытожил Терехов.

Читайте также: Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
05.06.2026, 14:19
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)
05.06.2026, 12:12
ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)
ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине (фото)
05.06.2026, 14:59
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, ДТП с детьми и учителями, наши дома
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, ДТП с детьми и учителями, наши дома
05.06.2026, 16:19
Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)
Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)
05.06.2026, 16:43
Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове
Еще один дом, поврежденный обстрелами россиян, восстанавливают в Харькове
05.06.2026, 17:45

Новости по теме:

05.06.2026
Мэр о восстановлении Северной Салтовки: кто финансирует и работает над этим
05.06.2026
«Я оптимист». Чего ждать от предстоящей зимы в Харькове – ответ Терехова
05.06.2026
Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
04.06.2026
Взрыв прогремел в Харькове вечером 4 июня: город атаковал «шахед»
04.06.2026
Влияет ли бесплатный проезд на качество транспорта в Харькове – Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе в сети разгорелась дискуссия касательно отмены обязательного теста по математике на НМТ. Мэр Харькова Игорь Терехов также высказались по этому поводу.".