Должна ли математика оставаться обязательной на НМТ? Мнение Терехова (видео)

На этой неделе в сети разгорелась дискуссия касательно отмены обязательного теста по математике на НМТ. Мэр Харькова Игорь Терехов также высказались по этому поводу.

«На мой взгляд, действительно, сегодня математика нужна. Математика – это будущее, математика – это логика у ребенка, и будущая жизнь всех нас и будущего поколения. Но все ли сделало государство для того, чтобы ребенок сегодня имел знания по математике? Безусловно, нет. И это требует решения», — подчеркнул городской голова во время образовательного форума.

Отметим, 2 июня группа нардепов зарегистрировала законопроект №15254-1, предусматривающий внесение изменений в ряд законов Украины относительно государственной итоговой аттестации и особенностей вступительной кампании 2027 года. Он предполагает сокращение количества обязательных предметов на НМТ. Оставить предлагают только украинский язык и историю Украины. Математику при этом абитуриенты смогут выбирать в качестве дополнительного предмета.

Министр образования и науки Оксен Лесной в комментарии «Интерфакс» заявил, что такое решение не поддерживает.

«Отмена математики или истории, извлечение их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны», – сказал Лесной.

Кроме этого, Терехов высказался и о статусе аттестата в школах.

«Все сделало государство для того, чтобы статус аттестата в школах был совсем другой, а не такой, как сейчас. Так как, что происходит? Ребенок 11 лет учился, он работал вместе с родителями, волновался за каждую оценку, потом пришло время и один тест перечеркивает всю жизнь. Я общаюсь с детьми, с нашими школами. Что происходит: дети смотрят совсем в другое направление. У них есть аттестат, и они хотят уезжать, потому что сегодня в Европе совсем по-другому система. К чему мы приходим? Собственными руками теряем будущее. Поэтому нужно это менять, нужно говорить откровенно, ничего не бояться, и мы так и будем делать», — подытожил Терехов.