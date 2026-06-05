Строительство новых станций метро в Харькове: с чего все начнется — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов поделился планами на строительство двух новых станций метро. Говорит, что проект состоит из трех составляющих.
«Первая составляющая – это строительство электродепо. Если мы не построим электродепо, а начнем строительство линии, мы не сможем обслуживать эту линию. Мы во время войны изменили проект строительства электродепо возле станции «Победа». Почему изменили? Так как оно у нас планировалось наземным. Жизнь показала, что были «прилеты», и наши международные партнеры, мы с ними договорились, что мы идем под землю и сегодня проектируем строительство под землей электродепо. Кроме того, закупка весовых поездов для метрополитена. Это тендер на выходе уже заканчивается, и мы приобретем эти поезда для метрополитена», — сказал мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».
Последний этап, продолжает Терехов, строительство двух станций метрополитена – «Одесская» и «Державинская».
«Расстояние 3 км 465 м, и мы будем строить. Но сначалу мы построим электродепо. Перепроектирование идет, средства у нас есть, средства никто не снимал с нас, могу сказать, для нас зарезервированы, то есть эта работа продолжается. К сожалению, процедура очень кропотливая и растянутая по срокам, но ничего не останавливается, работают международные консультанты, работают и один банк, и другой банк, потому что там софинансирование», — пояснил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 14:19;