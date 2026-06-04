Влияет ли бесплатный проезд на качество транспорта в Харькове – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов ответил, как долго в Харькове будет действовать бесплатный проезд и влияет ли это решение на качество транспортного обслуживания.
«Мы прекрасно понимаем, что Харьков является прифронтовым городом, живущим в условиях постоянной угрозы. Именно поэтому было принято решение о бесплатном проезде в общественном транспорте. Это поддержка наших людей, и она будет продолжаться до тех пор, пока у города будет для этого возможность», — сказал городской голова журналистам 4 июня, передает Харьковский горсовет.
Терехов подчеркивает, что реализация этой программы не влияет на качество транспортного обслуживания. Говорит, что, несмотря на войну, город продолжает обновлять подвижной состав, привлекать дополнительный транспорт и сотрудничать с международными партнерами.
«В Харькове работает исключительно муниципальный транспорт. Мы уделяем большое внимание его развитию: закупаем автобусы, берём транспорт в аренду, получаем гуманитарную помощь от международных партнеров. В частности, город взял в аренду троллейбусы, а также продолжает пополнять парк трамваев», – сообщил мэр.
Кроме того, добавил Терехов, город постоянно работает над уменьшением расходов на работу общественного транспорта. В частности, Харьков развивает собственные источники электроснабжения, что позволяет снизить расходы городского бюджета на обеспечение работы транспорта.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 12:35;