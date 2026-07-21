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Трагедія на водоймі під Харковом: потонула 11-річна дівчинка

Події 18:30   21.07.2026
Олена Нагорна
Трагедія на водоймі під Харковом: потонула 11-річна дівчинка

У Дергачівській громаді Харківської області правоохоронці встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки на річці.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 20 липня. За попередніми даними, троє дітей впали в річку та почали тонути. Підліток зумів витягнути одну дівчинку, а другу врятувати не встиг, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Згодом небайдужі люди на прохання дітей дістали дівчинку з водойми вже без ознак життя та викликали правоохоронців.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Досудове розслідування триває.

Поліцейські закликають батьків пильно стежити за дозвіллям дітей, не залишати їх без нагляду біля водойм та регулярно нагадувати правила безпеки на воді.

Нагадаємо, 6 липня у ДСНС Харківщини повідомляли, що з початку літа на водоймах регіону загинули 11 людей, серед них одна дитина.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді Харківської області правоохоронці встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки на річці.".