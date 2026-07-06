Вісім людей потонули на Харківщині за тиждень, серед них – дитина

Протягом тижня на Харківщині сталося вісім випадків загибелі людей на водних об’єктах, з них одна дитина, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, загалом з початку літнього періоду загинули 11 осіб, з них одна дитина.

У ДСНС нагадують: рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС на території регіону протягом літа 2026-го року встановлена заборона відвідування водних об’єктів для купання, розваг на воді та заняття водними видами спорту.

«На деокупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії встановлено заборону до закінчення дії воєнного стану. Шановні громадяни! Закликаємо утримуватись від відвідування водойм, особливо там, де велися бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяйте їм купатися у непристосованих для цього місцях», – звернулись рятувальники.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив, чому на Харківщині готують пляжі попри заборону купатися. «Ми не змінювали рішення Ради оборони щодо місць там, де можна, там, де не можна. Звичайно, що пляжний сезон у нас заборонений, однак ми чітко розуміємо, що люди все одно будуть приходити на пляжі, ми маємо їх максимально підготувати», – говорив він.