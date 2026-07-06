Live

Вісім людей потонули на Харківщині за тиждень, серед них – дитина

Суспільство 13:19   06.07.2026
Вікторія Яковенко
Вісім людей потонули на Харківщині за тиждень, серед них – дитина

Протягом тижня на Харківщині сталося вісім випадків загибелі людей на водних об’єктах, з них одна дитина, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, загалом з початку літнього періоду загинули 11 осіб, з них одна дитина.

У ДСНС нагадують: рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС на території регіону протягом літа 2026-го року встановлена заборона відвідування водних об’єктів для купання, розваг на воді та заняття водними видами спорту.

«На деокупованих територіях та територіях, де ведуться активні бойові дії встановлено заборону до закінчення дії воєнного стану. Шановні громадяни! Закликаємо утримуватись від відвідування водойм, особливо там, де велися бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяйте їм купатися у непристосованих для цього місцях», – звернулись рятувальники.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив, чому на Харківщині готують пляжі попри заборону купатися. «Ми не змінювали рішення Ради оборони щодо місць там, де можна, там, де не можна. Звичайно, що пляжний сезон у нас заборонений, однак ми чітко розуміємо, що люди все одно будуть приходити на пляжі, ми маємо їх максимально підготувати», – говорив він.

Читайте також: Двоє чоловіків потонули на Харківщині: поліція повідомила подробиці трагедій

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 6 липня: “прильоти” в місті, чи є дефіцит палива
Новини Харкова — головне 6 липня: “прильоти” в місті, чи є дефіцит палива
06.07.2026, 13:22
Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові (доповнено)
Черговий “приліт” по АЗС зафіксували вранці в Харкові (доповнено)
06.07.2026, 11:56
FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹
FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹
06.07.2026, 11:15
12 загиблих, майже пів сотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку
12 загиблих, майже пів сотні постраждалих: Київ пережив масовану атаку
06.07.2026, 13:04
«Це вже тактика»: що атакує ворог у Харкові, повідомив Терехов
«Це вже тактика»: що атакує ворог у Харкові, повідомив Терехов
06.07.2026, 12:16
У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні
У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні
06.07.2026, 08:55

Новини за темою:

06.07.2026
FPV-дрон випустив ворог на людей, які намагалися евакуюватися зі Слатиного 📹
06.07.2026
Де вирували пожежі на Харківщині, розповіли у ДСНС
06.07.2026
У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні
06.07.2026
Де намагався прорватися ворог на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
04.07.2026
НМТ-2026: скільки 200-бальників на Харківщині, предмети-лідери


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вісім людей потонули на Харківщині за тиждень, серед них – дитина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 13:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом тижня на Харківщині сталося вісім випадків загибелі людей на водних об’єктах, з них одна дитина, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".