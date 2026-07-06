Восемь человек утонули на Харьковщине за неделю, среди них – ребенок

В течение недели на Харьковщине произошло восемь случаев гибели людей на водных объектах, из них один ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, всего с начала летнего периода погибли 11 человек, из них — один ребенок.

В ГСЧС напоминают: решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на территории региона в течение лета 2026-го установлен запрет на посещение водных объектов для купания, развлечений на воде и занятия водными видами спорта.

«На деоккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, установлен запрет до окончания действия военного положения. Уважаемые жители! Призываем воздерживаться от посещения водоемов, особенно там, где велись боевые действия. Не оставляйте детей без присмотра возле воды, не позволяйте им купаться в неприспособленных для этого местах», — обратились спасатели.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов объяснил, почему на Харьковщине готовят пляжи, несмотря на запрет купаться. «Мы не меняли решения Совета обороны по местам там, где можно, там, где нельзя. Конечно, пляжный сезон у нас запрещен, однако мы четко понимаем, что люди все равно будут приходить на пляже, мы должны их максимально подготовить», — говорил он.