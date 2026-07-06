Live

Восемь человек утонули на Харьковщине за неделю, среди них – ребенок

Общество 13:19   06.07.2026
Виктория Яковенко
Восемь человек утонули на Харьковщине за неделю, среди них – ребенок Иллюстрация создана ИИ

В течение недели на Харьковщине произошло восемь случаев гибели людей на водных объектах, из них один ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, всего с начала летнего периода погибли 11 человек, из них — один ребенок.

В ГСЧС напоминают: решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на территории региона в течение лета 2026-го установлен запрет на посещение водных объектов для купания, развлечений на воде и занятия водными видами спорта.

«На деоккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия, установлен запрет до окончания действия военного положения. Уважаемые жители! Призываем воздерживаться от посещения водоемов, особенно там, где велись боевые действия. Не оставляйте детей без присмотра возле воды, не позволяйте им купаться в неприспособленных для этого местах», — обратились спасатели.

Напомним, ранее начальник ХОВА Олег Синегубов объяснил, почему на Харьковщине готовят пляжи, несмотря на запрет купаться. «Мы не меняли решения Совета обороны по местам там, где можно, там, где нельзя. Конечно, пляжный сезон у нас запрещен, однако мы четко понимаем, что люди все равно будут приходить на пляже, мы должны их максимально подготовить», — говорил он.

Читайте также: Двое мужчин утонули на Харьковщине: полиция сообщила подробности трагедий

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове (дополнено)
Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове (дополнено)
06.07.2026, 11:56
12 погибших, почти полсотни пострадавших: Киев пережил массированную атаку
12 погибших, почти полсотни пострадавших: Киев пережил массированную атаку
06.07.2026, 13:04
Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
06.07.2026, 13:22
Два трамвая в Харькове изменят маршруты, троллейбус увеличит интервал движения
Два трамвая в Харькове изменят маршруты, троллейбус увеличит интервал движения
05.07.2026, 22:01
«Прилеты» по Харькову 5 июля: удары по АЗС и пострадавшие возле станции метро
«Прилеты» по Харькову 5 июля: удары по АЗС и пострадавшие возле станции метро
05.07.2026, 21:23
В Харькове подорвался парень, трое погибших – Синегубов о сутках в регионе
В Харькове подорвался парень, трое погибших – Синегубов о сутках в регионе
06.07.2026, 08:55

Новости по теме:

06.07.2026
FPV-дрон выпустили россияне на людей, пытающихся эвакуироваться из Слатино 📹
06.07.2026
Где бушевали пожары на Харьковщине, рассказали в ГСЧС
06.07.2026
В Харькове подорвался парень, трое погибших – Синегубов о сутках в регионе
06.07.2026
Где пытался прорваться враг на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
04.07.2026
НМТ-2026: сколько 200-бальников на Харьковщине, предметы-лидеры


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Восемь человек утонули на Харьковщине за неделю, среди них – ребенок», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели на Харьковщине произошло восемь случаев гибели людей на водных объектах, из них один ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".