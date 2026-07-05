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Два трамвая в Харькове изменят маршруты, троллейбус увеличит интервал движения

Транспорт 22:01   05.07.2026
Елена Нагорная
Два трамвая в Харькове изменят маршруты, троллейбус увеличит интервал движения

В понедельник, 6 июля, с 9:00 до 19:00 будет прекращено движение трамваев на проспекте Байрона и улице Морозова (на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до улицы Мухачева), а также троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на улицах Павла Тычины, Деповской и Южнопроектной.

В это время будут проводить неотложные работы специалисты АО «Харьковоблэнерго», сообщили в горсовете.

Общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:

  • Трамваи №5 и №8 будут осуществлять перевозки до разворотного круга «Ул. Мухачева» (вместо привычного разворотного круга «Ул. Одесская»).

  • Троллейбусы №6: часть машин продолжит работу по основному маршруту благодаря использованию автономного хода, однако интервал движения на линии увеличится. Остальные троллейбусы этого маршрута будут курсировать на участке от разворотного круга «Ул. Университетская» до разворотного круга «Парк «Зустріч».

На период отсутствия трамвайного сообщения запускают временный автобус. Он будет курсировать от разворотного круга «Ул. Одесская» до улицы Мухачева, двигаясь через проспект Байрона и улицу Морозова.

Как сообщала МГ «Объектив», в понедельник, 6 июля, в Харькове временно запретят движение транспорта по улице Дмитриевской. Ограничения будут действовать с 7:30 до 13:00 на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Благовещенской.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 22:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 6 июля, с 9:00 до 19:00 будет прекращено движение трамваев на проспекте Байрона и улице Морозова (на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до улицы Мухачева).".