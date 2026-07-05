Атака БпЛА на Богодухов: два человека погибли, есть разрушения

Город Богодухов Харьковской области утром 5 июля атаковали беспилотники, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара двое мужчин погибли. Также пострадала 26-летняя женщина — у нее зафиксировали острую реакцию на стресс.

Попадания вызвали значительные повреждения гражданских объектов. В частности, повреждены здание местного супермаркета, мебельный магазин, а также два автомобиля.

На месте «прилета» работают все экстренные службы.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 5 июля российские военные атаковали БпЛА «Молния» заправку в Индустриальном районе Харькова.