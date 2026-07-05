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Атака БпЛА на Богодухов: два человека погибли, есть разрушения

Происшествия 10:23   05.07.2026
Елена Нагорная
Атака БпЛА на Богодухов: два человека погибли, есть разрушения

Город Богодухов Харьковской области утром 5 июля атаковали беспилотники, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара двое мужчин погибли. Также пострадала 26-летняя женщина — у нее зафиксировали острую реакцию на стресс.

Попадания вызвали значительные повреждения гражданских объектов. В частности, повреждены здание местного супермаркета, мебельный магазин, а также два автомобиля.

На месте «прилета» работают все экстренные службы.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 5 июля российские военные атаковали БпЛА «Молния» заправку в Индустриальном районе Харькова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 10:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Богодухов Харьковской области утром 5 июля атаковали беспилотники.".