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Атака БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, є руйнування

Події 10:23   05.07.2026
Олена Нагорна
Атака БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, є руйнування

Місто Богодухів Харківської області вранці 5 липня атакували безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару двоє чоловіків загинули. Також постраждала 26-річна жінка – у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Влучання спричинили значні пошкодження цивільних об’єктів. Зокрема, пошкоджено будівлю місцевого супермаркету, меблевий магазин, а також два автомобілі.

На місці «прильоту» працюють усі екстрені служби.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 5 липня російські військові атакували БпЛА «Молния» заправку в Індустріальному районі Харкова.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 10:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Богодухів Харківської області вранці 5 липня атакували безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".