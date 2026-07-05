Атака БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, є руйнування

Місто Богодухів Харківської області вранці 5 липня атакували безпілотники, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару двоє чоловіків загинули. Також постраждала 26-річна жінка – у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

Влучання спричинили значні пошкодження цивільних об’єктів. Зокрема, пошкоджено будівлю місцевого супермаркету, меблевий магазин, а також два автомобілі.

На місці «прильоту» працюють усі екстрені служби.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 5 липня російські військові атакували БпЛА «Молния» заправку в Індустріальному районі Харкова.