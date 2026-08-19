Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці

Вранці 19 серпня росіяни обстріляли Харків близько 08:50.

Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “молния”.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала із 07:53. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: на сході регіону зафіксовані російські БпЛА. Після чого безпілотники почали рухатись на область із півночі, а близько 08:30 росіяни випустили КАБи.

Ближче до 9:00 моніторингові ТГ-канали попереджали про ударний безпілотник, який летів у бік Салтівки.