Live

Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці

Події 08:55   19.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці

Вранці 19 серпня росіяни обстріляли Харків близько 08:50.

Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “молния”.

Зазначимо, тривога на Харківщині лунала із 07:53. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили: на сході регіону зафіксовані російські БпЛА. Після чого безпілотники почали рухатись на область із півночі, а близько 08:30 росіяни випустили КАБи.

Ближче до 9:00 моніторингові ТГ-канали попереджали про ударний безпілотник, який летів у бік Салтівки.

Читайте також: Понад два десятки людей постраждали через російські обстріли Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
Психологічний терор влаштувала мати своїй дочці
19.08.2026, 11:39
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці
19.08.2026, 08:55
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026, 09:17
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному
19.08.2026, 10:59
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026, 10:12
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
10 років “Металісту 1925”: хто придумав клубу слоган і в чому був “хід конем”
19.08.2026, 10:32

Новини за темою:

19.08.2026
На головному флагштоку у Харкові з’явився новий стяг
19.08.2026
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА
19.08.2026
Сьогодні трамвай №23 не вийде на маршрут – деталі
19.08.2026
Новини Харкова — головне 19 серпня: удар по місту, поранений у Слатиному


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вранці росіяни атакували багатоповерхівку на Салтівці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 19 серпня росіяни обстріляли Харків близько 08:50.".