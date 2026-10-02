Вибухи у Харкові: по місту вдарили КАБи

Близько 15:15 у Харкові було чутно декілька вибухів. Місто атакували КАБи.

Влучання зафіксували в Слобідському районі. Наслідки наразі уточнюються, написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, жодної паніки наразі у харків’ян немає, констатував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону. Він зазначив, що у місті наразі перебуває 1,4 млн людей, серед них – 225 тисяч переселенців. Терехов додав, що не спостерігають тенденції, щоб люди виїжджали. Навпаки – жителі повертаються, якщо є можливість. Міський голова також дуже обережно розповів про підготовку міста до зими. Каже: комунальники роблять усе можливе.