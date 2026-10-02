Тіло чоловіка знайшли на Сумській: що відомо

У Харкові поліція встановлює обставини смерті чоловіка.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: 2 жовтня близько 02:30 отримали повідомлення, що на тротуарі по вулиці Сумській виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

“Під час проведення першочергових заходів поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 33-річний уродженець Вінницької області”, – зазначили правоохоронці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, 1 жовтня суд у Львові оголосив вирок у справі про вбивство громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон. Мешканця Дніпра визнали винним, його засудили до довічного позбавлення волі.