Тело мужчины нашли на Сумской: что известно

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 2 октября около 02:30 получили сообщение, что на тротуаре по улице Сумской обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«При проведении первоочередных мероприятий полицейские установили личность умершего. Им оказался 33-летний уроженец Винницкой области», — отметили правоохранители.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Напомним, 1 октября суд во Львове объявил приговор по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепки Ирины Фарион. Жителя Днепра признали виновным, его приговорили к пожизненному лишению свободы.