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Тело мужчины нашли на Сумской: что известно

Происшествия 12:31   02.10.2026
Виктория Яковенко
Тело мужчины нашли на Сумской: что известно

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 2 октября около 02:30 получили сообщение, что на тротуаре по улице Сумской обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

«При проведении первоочередных мероприятий полицейские установили личность умершего. Им оказался 33-летний уроженец Винницкой области», — отметили правоохранители.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Напомним, 1 октября суд во Львове объявил приговор по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепки Ирины Фарион. Жителя Днепра признали виновным, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.".