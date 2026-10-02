Почти два месяца копы искали подозреваемого в ДТП на Чугуевщине

В ГУ Нацполиции в Харьковской области напомнили, что речь идет о ДТП, которое произошло еще 15 августа в селе Каменная Яруга Чугуевского района.

По данным следствия, 54-летний водитель Volkswagen ехал из Чугуева в сторону Харькова. Тогда он сбил 65-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу.

Эксперты установили: пострадавший получил многочисленные повреждения, которые квалифицируют как тяжелые телесные.

«30 сентября следователи Чугуевского РУП сообщили водителям о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – написали в полиции.