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Дерзкое ограбление в Златополе: девушке угрожали пистолетом и заперли в ванной

Происшествия 14:18   30.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Дерзкое ограбление в Златополе: девушке угрожали пистолетом и заперли в ванной

Сотрудника газодобывающего предприятия из Циркунов подозревают в нападении на 21-летнюю знакомую. По версии следствия, мужчина запугивал девушку пистолетом, приставляя дуло к лицу, хватал ее за волосы и требовал отдать сбережения – 300 тысяч гривен. События произошли в сентябре этого года в Златополе Лозовского района. 

В Харьковской облпрокуратуре установили: узнав, что у потерпевшей есть значительные сбережения, которые она хранит дома, мужчина приехал к ней. Он воспользовался тем, что знакомая была в тот день одна, а также не закрыла входные двери квартиры.

«Заранее надев строительные перчатки и медицинскую маску, мужчина проник в дом. Угрожая пистолетом, требовал от потерпевшей 300 тысяч гривен. Нападающий хватал ее за волосы и приставлял дуло оружия к лицу. После этого мужчина закрыл девушку в ванной, лишив ее возможности позвать на помощь. Правоохранителей вызвала подруга потерпевшей, с которой она общалась по видеосвязи во время нападения. Она увидела в кадре силуэт мужчины и услышала угрозы из-за невыключенного микрофона», – передают правоохранители.

Нападающего удалось задержать прямо в квартире девушки, когда он искал деньги. Ему также вручили подозрение в разбое, а также проникновении в чужое жилье. Также вероятного преступника отправили в СИЗО.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События произошли в сентябре этого года в Златополе Лозовского района. ".