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Рецидивист на Салтовке ограбил и чуть не убил пенсионера – суд вынес приговор

Происшествия 10:31   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Рецидивист на Салтовке ограбил и чуть не убил пенсионера – суд вынес приговор

К 12,5 года тюрьмы приговорил суд мужчину, который жестоко избил и ограбил пенсионера в Харькове, пишут в облпрокуратуре.

Преступление произошло в июне прошлого года на Салтовке. Осужденный, находясь в тяжелом финансовом положении, решил ограбить 74-летнего сотрудника пункта приема вторсырья, расположенном в гаражном кооперативе.

«Наблюдая за помещением, он дождался, пока все собравшиеся уйдут и 74-летний работник останется один. После этого нападающий зашел внутрь, взял из ящика с инструментами тяжелый разводной ключ и ударил пожилого мужчину по голове. Он продолжал избивать потерпевшего даже тогда, когда тот упал на пол и потерял сознание. Убедившись, что жертва не представляет признаков жизни, злоумышленник забрал из кармана его штанов 6000 гривен и скрылся с места преступления. На полученные деньги он в тот же день приобрел мобильный телефон, стартовый пакет и алкоголь», – выяснили правоохранители.

Несмотря на то, что потерпевший получил тяжелые травмы, через некоторое время он пришел в себя и даже смог позвать на помощь. Медикам удалось спасти мужчину. Уже на суде злоумышленник признал свою вину частично. Он рассказал о разбое, но то, что хотел убить потерпевшего – отрицал.

В результате, учитывая рецидив преступлений, а также возраст жертвы, суд признал нападающего виновным и отправил его за решетку на 12 лет и шесть месяцев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 10:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 12,5 года тюрьмы приговорил суд мужчину, который жестоко избил и ограбил пенсионера в Харькове, пишут в облпрокуратуре.".