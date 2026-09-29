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Жорик и Кузя из Краматорска ищут себе новую семью

Общество 09:54   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Жорик и Кузя из Краматорска ищут себе новую семью Фото: «Порятунок тварин Харків»

Мопс Жорик и кот Кузя ищут себе новый дом – в Харькове или других городах Украины. Четырехлапые приехали из Краматорска в одной переноске и стали за это время неразлучными друзьями, рассказали волонтеры организации «Порятунок тварин Харків».

Они отметили: все время животные не отходят друг от друга. К тому же, кот заметно нервничает, а мопс сразу чувствует это и пытается поддержать товарища.

«Жорик пробует его успокоить, вылизывает его, специально ложится рядом с ним. И Кузе сразу становится спокойнее.
Мопсик Жорик в свою очередь очень ориентирован на человека – он плохо видит, но как только слышит шаги в свою сторону, – сразу встает и начинает вас искать», – поделились волонтеры.

Из-за этого разлучать друзей не хотят и стремятся найти семью, которая заберет обоих пушистых.

Котик Кузя кастрированный. И Кузя, и Жорик всегда жили в квартире – чисто домашние.

Желающие забрать животных, могут обращаться по телефону:

+380664008942 (WhatsApp/Viber/Telegram)

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 09:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мопс Жорик и кот Кузя ищут себе новый дом – в Харькове или других городах Украины.".