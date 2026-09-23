Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День осеннего равноденствия. 23 сентября 1338 года произошла битва при Арнемейдене – первое морское сражение в Европе с применением артиллерии. В 1846-м открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1913-м Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. В 1932-м образовали Саудовскую Аравию. В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в РСФСР и поляков – в обратном направлении. В 2008-м презентовали операционную систему «Android».

Праздники и памятные даты 23 сентября

Сегодня – День осеннего равноденствия.

23 сентября в мире – Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, Международный день жестового языка, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы.

Также сегодня: День образовательных технологий, День шашек, День празднования бисексуальности, День зеленого кофе.

Видео создано с использованием ИИ

23 сентября в истории

23 сентября 1338 года произошла битва при Арнемейдене. Исторической ее делают два факта.

«Битва при Арнемейдене 23 сентября 1338 года была не только первой морской битвой Столетней войны, но и первой зафиксированной европейской морской битвой с использованием артиллерии, хотя и в очень ограниченном масштабе – английский корабль «Кристофер» имел три пушки и одну ручное огнестрельное оружие», — отмечают в британском Обществе морских исследований.

Столетняя война на тот момент шла только год, и были живы те, кто ее начал. Английский король Эдуард ІІІ, заявивший претензии на французский престол, искал источники доходов, чтобы финансировать свои военные замыслы. Одним из главных прибыльных бизнесов Англии в то время была торговля шерстью. Именно этот ценный груз перевозили на продажу в Антверпен пять английских кораблей. Небольшую торговую эскадру атаковал мощный французский морской флот (48 галер) под командованием двух адмиралов. Английский корабль «Кристофер» пустил в ход пушки. Однако силы были неравными – и корабли, и ценный груз французы захватили. Пленных английских моряков убили.

23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. Подробнее.

23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. Подробнее.

23 сентября 1913 года французский авиатор Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. Подробнее.

23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны. Подробнее.

23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Подробнее.

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android», которая сейчас установлена ​​в большинстве смартфонов в мире. Подробнее.

Церковный праздник 23 сентября

23 сентября отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.

Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.

День не подходит для принятия важных решений.