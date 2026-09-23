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Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   23.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня – День осеннего равноденствия. 23 сентября 1338 года произошла битва при Арнемейдене – первое морское сражение в Европе с применением артиллерии. В 1846-м открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1913-м Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. В 1932-м образовали Саудовскую Аравию. В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в РСФСР и поляков – в обратном направлении. В 2008-м презентовали операционную систему «Android».

Праздники и памятные даты 23 сентября

Сегодня – День осеннего равноденствия.

23 сентября в мире – Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, Международный день жестового языка, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы.

Также сегодня: День образовательных технологий, День шашек, День празднования бисексуальности, День зеленого кофе.

Видео создано с использованием ИИ

23 сентября в истории

23 сентября 1338 года произошла битва при Арнемейдене. Исторической ее делают два факта.

«Битва при Арнемейдене 23 сентября 1338 года была не только первой морской битвой Столетней войны, но и первой зафиксированной европейской морской битвой с использованием артиллерии, хотя и в очень ограниченном масштабе – английский корабль «Кристофер» имел три пушки и одну ручное огнестрельное оружие», — отмечают в британском Обществе морских исследований.

Столетняя война на тот момент шла только год, и были живы те, кто ее начал. Английский король Эдуард ІІІ, заявивший претензии на французский престол, искал источники доходов, чтобы финансировать свои военные замыслы. Одним из главных прибыльных бизнесов Англии в то время была торговля шерстью. Именно этот ценный груз перевозили на продажу в Антверпен пять английских кораблей. Небольшую торговую эскадру атаковал мощный французский морской флот (48 галер) под командованием двух адмиралов. Английский корабль «Кристофер» пустил в ход пушки. Однако силы были неравными – и корабли, и ценный груз французы захватили. Пленных английских моряков убили.

23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. Подробнее.

Нептун и Земля - сравнение размеров
Сравнение размеров Нептуна и Земли. Коллаж: NASA

23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. Подробнее.

23 сентября 1913 года французский авиатор Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. Подробнее.

23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны. Подробнее.

23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Подробнее.

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android», которая сейчас установлена ​​в большинстве смартфонов в мире. Подробнее.

Церковный праздник 23 сентября

23 сентября отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.

Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.

День не подходит для принятия важных решений.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня – День осеннего равноденствия. 23 сентября 1338 года произошла битва при Арнемейдене – первое морское сражение в Европе с применением артиллерии".