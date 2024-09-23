Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории
23 сентября 1846 года открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1913-м Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. В 1932-м образовали Саудовскую Аравию. В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в УССР и поляков – в обратном направлении.
Праздники и памятные даты 23 сентября
В Украине 23 сентября отмечали День города Полтава. В мае этого года Полтавский городской совет принял решение перенести праздник на 29 июня — дату первого летописного упоминания о Полтаве.
23 сентября в мире – Международный день жестовых языков, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы.
Также отмечают: День празднования бисексуальности, День шашек, начало Недели приручения животных, которых сложнее всего приручить (последняя неделя сентября).
23 сентября в истории
23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. Подробнее.
23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. Подробнее.
23 сентября 1913 года французский авиатор Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. Сейчас имя этого летчика у многих ассоциируется не с авиацией, а с теннисом. А ведь в 1928 году именем Гарроса назвали теннисный стадион во Франции. На нем проводят всемирно известный турнир – Открытый чемпионат Франции по теннису, входящий в четверку турниров «Большого шлема». На самом же деле теннисистом Ролан Гаррос не был. Он прославился совсем другим.
В 1909 году 20-летний Гаррос во время летних каникул близ Реймса случайно попал на «Grand Semaine d’Aviation de la Champagne» — восьмидневную встречу авиаторов, которая стала первым международным публичным авиационным событием. С этого момента он твердо решил связать свою жизнь с авиацией. Начинал с управления монопланом, впоследствии принимал участие в ряде европейских авиасоревнований. А в 1911 году установил рекорд высоты полета – 3950 м, который в дальнейшем повышал. Перелет через Средиземное море 23 сентября 1913 года сделал его известным человеком в авиации не только Франции, но и Европы. Полет длился около восьми часов, и за это время Гарросу дважды пришлось лично устранять неисправности двигателей.
Однако стадион в его честь назвали, конечно, не из-за этого перелета или других рекордов. Ролан Гаррос стал одним из героев Первой мировой войны, а также изобрел самолет-истребитель. Именно он предложил конструкцию, позволявшую стрелять из пулемета, который расположили за ведущим винтом самолета. В момент начала Первой мировой Гаррос находился на авиашоу в Германии. Чтобы его не задержали, перелетел ночью в Швейцарию, а оттуда вернулся во Францию и сразу записался добровольцем на фронт. После изобретения истребителя, Гаррос лично сбил два вражеских самолета. Но 18 апреля 1915 года ему пришлось из-за повреждения самолета приземлиться на вражеской территории. Летчика взяли в плен, где он провел три года. А в феврале 1918-го смог бежать в Бельгию, откуда вернулся во Францию. Гаррос вернулся в небо. А 5 октября 1918 года его самолет сбили, он погиб.
23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны. Подробнее.
23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Подробнее.
Церковный праздник 23 сентября
23 сентября отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Святой Малахия пророчил, что раньше Спасителя явится его Предтеча, который укажет его пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явления Предтечи. В Палестине жили праведные священник Захария и его супруга Елисавета. Супруги были несчастными: они были уже пожилыми, а детей так и не было. Захария и Елисавета молились Богу, чтобы он даровал им ребенка. Однажды, когда Захария был дежурным священником в храме Иерусалимском, он вошел во время богослужения в святилище. А там увидел ангела, стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана твоя молитва, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Но Захария не поверил этому. Тогда ангел сказал ему: «Я — Гавриил, что пред Богом, и послан благовествовать тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим». Когда священник вышел к народу, он должен был дать людям благословение, но не мог произнести его, потому что стал немым. Он объяснил жестами, что не может говорить. И понял, что видение было истинным. А пророчество исполнилось. Елисавета впоследствии родила сына – Иоанна Предтечу.
Народные приметы
Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.
Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.
Что нельзя делать 23 сентября
Нельзя брать и давать деньги в долг.
Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.
День не подходит для принятия важных решений.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 сентября 1846 года открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая".