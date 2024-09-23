Сьогодні 23 вересня: яке свято та день в історії

23 вересня 1846 року відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. У 1872-му народилася знаменита українська оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1913-му Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. У 1932-му утворили Саудівську Аравію. У 1944-му почалося переселення українців з Польщі до УРСР та поляків – у зворотному напрямку.

Свята та пам’ятні дати 23 вересня

В Україні раніше 23 вересня відзначали День міста Полтава. Цього року у травні Полтавська міська рада прийняла рішення перенести свято на 29 червня — дату першої літописної згадки про Полтаву.

23 вересня у світі – Міжнародний день жестових мов, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи.

Також відзначають: День святкування бісексуальності, День шашок, початок Тижня приручення тварин, яких складніше приручити (останній тиждень вересня).

23 вересня в історії

23 вересня 1846 року вчені відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. Докладніше.

23 вересня 1872 року народилася всесвітньо відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Докладніше.

23 вересня 1913 року французький авіатор Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. Наразі ім’я цього льотчика у багатьох асоціюється не з авіацією, а з тенісом. Адже у 1928 році ім’ям Гарроса назвали тенісний стадіон у Франції. На ньому проводять всесвітньо відомий турнір – Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, що входить до четвірки турнірів “Великого шлему”. Насправді тенісистом Ролан Гаррос не був. Він уславився зовсім іншим.

У 1909 році 20-річний Гаррос під час літніх канікул поблизу Реймса випадково потрапив на “Grand Semaine d’Aviation de la Champagne” – восьмиденну зустріч авіаторів, яка стала першою міжнародною публічною авіаційною подією. З цього моменту він вирішив пов’язати своє життя з авіацією. Починав з управління монопланом, згодом брав участь у низці європейських авіазмагань. А 1911 року встановив рекорд висоти польоту – 3950 м, який надалі підвищував. Переліт через Середземне море 23 вересня 1913 року зробив його відомою людиною в авіації не лише Франції, а і Європи. Політ тривав близько восьми годин, і за цей час Гарросу двічі довелося особисто усувати несправності двигунів.

Проте стадіон на його честь назвали, звісно, ​​не через цей переліт чи інші рекорди. Ролан Гаррос став одним із героїв Першої світової війни, а також винайшов літак-винищувач. Саме він запропонував конструкцію, яка дозволяла стріляти з кулемета, котрий розташували за ведучим гвинтом літака. На момент початку Першої світової Гаррос перебував на авіашоу в Німеччині. Щоб його не затримали, перелетів уночі до Швейцарії, а звідти повернувся до Франції й одразу записався добровольцем на фронт. Після винаходу винищувача, Гаррос особисто збив два ворожі літаки. Але 18 квітня 1915 року йому довелося через пошкодження літака приземлитися на ворожій території. Льотчика взяли в полон, де він провів три роки. А в лютому 1918-го зміг втекти до Бельгії, звідки повернувся до Франції. Гаррос повернувся в небо. А 5 жовтня 1918-го його літак збили, він загинув.

23 вересня 1932 року – день заснування Саудівської Аравії. Цього дня перший король країни Абдель Азіз ібн Сауд (тому вона й Саудівська) об’єднав перші два регіони країни. Докладніше.

23 вересня 1944 року почалося переселення українців із Польщі до УРСР, а поляків із території, що увійшла до складу радянської України – навпаки, до Польщі. Докладніше.

Церковне свято 23 вересня

23 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Зачаття Йоана Предтечі. Святий пророк Малахія передбачав, що раніше Спасителя з’явиться його Предтеча, який вкаже на його пришестя. Тому юдеї, які чекали на Месію, чекали й на явлення Предтечі. У Палестині жили праведні священник Захарія та його дружина Єлисавета. Подружжя було нещасним: доживши до похилого віку, вони не мали дітей. Захарія та Єлисавета молилися Богу, щоб він дарував їм дитину. Одного разу, коли Захарія був черговим священником у Єрусалимському храмі, він увійшов під час богослужіння у святилище для кадіння фіміамом. А там побачив ангела, що стояв праворуч кадильного жертовника. Ангел сказав йому: “Не бійся, Захарія, твоя молитва почута, дружина твоя, Єлисавета, народить тобі сина, і даси йому ім’я Йоан”. Але Захарія не повірив цьому. Тоді ангел сказав йому: “Я – Гавриїл, що перед Богом, і посланий благовістити тобі це. І ось, ти будеш німим до дня народження, тому що не повірив словам моїм”. Коли священник вийшов до народу, він мав подати людям благословіння, але не міг вимовити його, бо став німим. Він знаком пояснив, що не може говорити. І зрозумів, що видіння було істинним. А пророцтво сповнилося. Єлисавета згодом народила сина – Йоана Предтечу.

Народні прикмети

Якщо 23 вересня йде дощ, то до кінця місяця буде тепло.

Сонячний день передбачає дощ наприкінці вересня.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна перераховувати гроші в гаманці.

День не підходить для прийняття важливих рішень.