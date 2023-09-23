Сьогодні 23 вересня: яке свято та день в історії

23 вересня 1846 року відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. 1872 року народилася знаменита українська оперна співачка Соломія Крушельницька. 1932-го створено Саудівську Аравію. 1944-го почалося переселення українців з Польщі до УРСР та поляків – навпаки.

Свята та пам’ятні дати 23 вересня

23 вересня Полтава відзначає День міста.

Цього року на 23 вересня випадає День осіннього рівнодення.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день мови жестів, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми, День боротьби із незавершеністю дітьми середньої школи та День шашок.

23 вересня в історії

23 вересня 1846 року вчені відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун.

Історія цього відкриття вельми цікава. Відкривачем Нептуна в усіх джерелах значиться німецький астроном Йоганн Готфрід Галле. Проте він включився в цю роботу на самому її завершенні – через ігнорування розрахунків англійських і французьких математиків місцевими астрономами, аж до королівського астронома Великої Британії.

Отже, Нептун спочатку не побачили, а “вирахували”. Після відкриття Вільямом Гершелем Урану (в 1781 році), вчений розрахував параметри орбіти цієї планети. Але незабаром виявилися аномалії в її русі. Орбіта Урана нібито порушувала закон Ньютона. Це наштовхнуло науковців на думку, що рух планети викривлює якийсь великий, але досі невідомий “сусід”. На початку таку версію в листі до королівського астронома Великої Британії висловив місцевий астроном-аматор – преподобний доктор Хасей. Проте королівський астроном Джордж Ейрі не схвалив це припущення. А вже за рік розрахунками в пошуках планети зайнявся студент Джон Адамс. Він “вирахував” Нептун і знов-таки звернувся зі своїми даними до Ейрі. Але теж був проігнорований.

Паралельно “планету за Ураном” шукав французький математик Урбен Левер’є. Він оголосив результати своїх розрахунків перед Французькою Академією Наук. Вони свідчили, що на орбіту Урану впливає “зовнішній чинник”. У 1846 році Левер’є надав чіткі указівки, де варто шукати цей “чинник” – тобто нову планету. Тим часом впертий королівський астроном Ейрі, навіть побачивши розрахунки Левер’є, що збігалися з результатами досліджень Адамса, не поспішав починати пошуки планети. Такими само неквапливими виявилися й астрономи Франції. Тож 18 вересня Левер’є звернувся до асистента Берлінської обсерваторії Йоганна Галле. 23 вересня разом зі своїм студентом д’Арестом той розпочав пошуки. І виявив планету в перший же вечір спостережень – вона перебувала зовсім поруч із місцем, яке вказали математики.

23 вересня 1872 року народилася всесвітньо відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька.

Талант до співу у неї виявили у дитинстві. Заради сцени в юності дівчина пожертвувала особистим життям – розірвала заручини, адже наречений був категорично проти її сценічної кар’єри. Замість одруження Соломія поїхала до Львова, де вступила до консерваторії. У Львові вона дебютувала у партії Леонори у “Фаворитці” Гаетано Доніцетті. Потім навчалася в Мілані, а з 1898 року була примадонною Варшавської Опери. Протягом життя вона виступала на найкращих оперних сценах світу – у Парижі, Лондоні, Римі, Мілані, Флоренції, Берліні, Відні, Мадриді, Лісабоні, Буенос-Айресі, Каїрі тощо. У її репертуарі було 63 оперні партії. Заміж Соломія все ж таки вийшла – у 1910 році – за мера італійського містечка Віареджо адвоката Чезаре Річчоні. Завершивши кар’єру 1920 року, вона деякий час виступала з камерними концертами. А після смерті чоловіка, 1939 року, повернулася до Львова, де її застала Друга світова війна. Виїхати з міста Соломія не змогла, бо була прикута до ліжка через зламану ногу. Радянська влада відібрала у Крушельницької квартиру (її націоналізували), тож оперна діва із сестрою жила в одній кімнаті – єдиному, що їй залишили від її власності. Громадянство СРСР колишня зірка опери отримала лише після того, як дозволила радянській владі продати свою віллу у Віареджо. Після цього, 1946-го, стала професором у Львівській консерваторії. Одним із її учнів був відомий український композитор Мирослав Скорик. Померла Крушельницька 16 листопада 1952 року. Похована у Львові на Личаківському цвинтарі.

23 вересня 1932 року – день заснування Саудівської Аравії. Цього дня перший король країни Абдель Азіз ібн Сауд (тому вона й Саудівська) об’єднав перші два регіони країни.

Процес об’єднання він запустив ще 1902-го, зайнявши майбутню столицю Саудівської Аравії – Ер-Ріяд. Саме 23 вересня 1932 року Ер-Ріяд проголосили столицею, саме королівство на початку назвали Ібн-Саудом. Зараз до нього входять чотири регіони. Країна, як і на момент заснування, зараз залишається абсолютною монархією.

23 вересня 1944 року почалося переселення українців із Польщі до УРСР, а поляків із території, що увійшла до складу радянської України – навпаки, до Польщі. Цей процес було прописано Люблінською угодою від 9 вересня 1944 року, яка закріпила територіальне розмежування. Варто зазначити, що Микита Хрущов, який на той час був головою ЦК КП(б)У, планував включити до складу УРСР ще низку територій: Підляшшя, Холмщину та Надсяння. Але ці пропозиції відхилило керівництво в Москві, оскільки вони не відповідали домовленостям, які вже були досягнуті із союзниками у Другій світовій війні. Люблінська угода набула чинності 22 вересня. За її умовами, евакуація як українців, так і поляків була добровільною. Однак така “демократичність” не була довговічною. Бажання переселятися з рідних домівок висловило зовсім небагато людей – як українців, так і поляків. Тому наприкінці літа 1945-го влада перейшла до примусу. За офіційною статистикою, до жовтня 1946 року з УРСР до Польщі переселили майже 813 тисяч осіб, а з Польщі до УРСР станом на березень 1947-го – понад 472 тисячі.

Церковне свято 23 вересня

23 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Зачаття Йоана Предтечі. Святий пророк Малахія передбачав, що раніше Спасителя з’явиться його Предтеча, який вкаже на його пришестя. Тому юдеї, які чекали на Месію, чекали й на явлення Предтечі. У Палестині жили праведні священник Захарія та його дружина Єлисавета. Подружжя було нещасним: доживши до похилого віку, вони не мали дітей. Захарія та Єлисавета молилися Богу, щоб він дарував їм дитину. Одного разу, коли Захарія був черговим священником у Єрусалимському храмі, він увійшов під час богослужіння у святилище для кадіння фіміамом. А там побачив ангела, що стояв праворуч кадильного жертовника. Ангел сказав йому: “Не бійся, Захарія, твоя молитва почута, дружина твоя, Єлисавета, народить тобі сина, і даси йому ім’я Йоан”. Але Захарія не повірив цьому. Тоді ангел сказав йому: “Я – Гавриїл, що перед Богом, і посланий благовістити тобі це. І ось, ти будеш німим до дня народження, тому що не повірив словам моїм”. Коли священник вийшов до народу, він мав подати людям благословіння, але не міг вимовити його, бо став німим. Він знаком пояснив, що не може говорити. І зрозумів, що видіння було істинним. А пророцтво сповнилося. Єлисавета згодом народила сина – Йоана Предтечу.

Народні прикмети

Якщо 23 вересня йде дощ, то до кінця місяця буде тепло.

Сонячний день передбачає дощ наприкінці вересня.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна перераховувати гроші в гаманці.

День не підходить для прийняття важливих рішень.