Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории

23 сентября 1846 года открыли восьмую планету Солнечной системы — Нептун. В 1872 году родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1932-м создана Саудовская Аравия. В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в УССР и поляков — обратно.

Праздники и памятные даты 23 сентября

23 сентября Полтава отмечает День города.

В этом году на 23 сентября выпадает День осеннего равноденствия.

Под эгидой ООН проходят Международный день языка жестов, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы и День шашек.

23 сентября в истории

23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун.

История этого открытия очень интересна. Открывателем Нептуна во всех источниках значится немецкий астроном Иоганн Готтфрид Галле. Однако он включился в эту работу на самом завершающем этапе – из-за игнорирования расчетов английских и французских математиков местными астрономами, вплоть до королевского астронома Великобритании.

Итак, Нептун сначала не увидели, а «вычислили». После открытия Уильямом Гершелем Урана (в 1781 году), ученый рассчитал параметры орбиты этой планеты. Но вскоре обнаружились аномалии в ее движении. Орбита Урана якобы нарушала закон Ньютона. Это натолкнуло ученых на мысль, что движение планеты искривляет какой-то большой, но до сих пор неизвестный «сосед». В начале такую версию в письме королевскому астроному Великобритании высказал местный астроном-любитель – преподобный доктор Хасей. Однако королевский астроном Джордж Эйри не одобрил это предположение. А уже через год расчетами в поисках планеты занялся студент Джон Адамс. Он «вычислил» Нептун и опять-таки обратился к Эйри. Но и его астроном проигнорировал.

Параллельно «планету за Ураном» искал французский математик Урбен Леверье. Он представил результаты своих расчетов перед Французской академией наук. Данные Леверье свидетельствовали, что на орбиту Урана оказывает влияние «внешний фактор». В 1846 году Леверье предоставил четкие указания, где следует искать этот самый «фактор» — а точнее, еще одну планету. Между тем упрямый королевский астроном Эйри, даже увидев расчеты Леверье, совпадавшие с результатами исследований Адамса, не спешил начинать поиски. Такими же неторопливыми оказались и астрономы Франции. В итоге 18 сентября Леверье обратился к ассистенту Берлинской обсерватории Иоганну Галле. 23 сентября вместе со своим студентом д’Арестом он начал поиски. И обнаружил планету в первый же вечер наблюдений – она находилась совсем рядом с тем местом, которое указали математики.

23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая.

Талант к пению у нее обнаружили в самом детстве. Ради сцены в юности она пожертвовала личной жизнью – разорвала помолвку, ведь жених был категорически против ее сценической карьеры. Вместо бракосочетания Соломия поехала во Львов, где вступила в консерваторию. Во Львове она дебютировала в партии Леоноры в «Фаворитке» Гаэтано Доницетти. Затем училась в Милане, а с 1898-го была примадонной Варшавской Оперы. В течение жизни она выступала на лучших оперных сценах мира – в Париже, Лондоне, Риме, Милане, Флоренции, Берлине, Вене, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Каире и т.д. В ее репертуаре было 63 оперные партии. Замуж Соломия все же вышла – в 1910 году – за мэра итальянского городка Виареджо адвоката Чезаре Риччони. Завершив карьеру в 1920 году, она некоторое время выступала с камерными концертами. А после смерти мужа, в 1939 году, вернулась во Львов, где ее застала Вторая мировая война. Выехать из города Соломия не смогла, потому что была прикована к постели из-за сломанной ноги. Советская власть отобрала у Крушельницкой квартиру (ее национализировали), так что оперная дива с сестрой жила в одной комнате – единственном, что ей оставили от ее собственности. Гражданство СССР бывшая звезда оперы получила только после того, как позволила советским властям продать свою виллу в Виареджо. После этого, в 1946-м, стала профессором во Львовской консерватории. Одним из ее учеников был известный украинский композитор Мирослав Скорик. Умерла Крушельницкая 16 ноября 1952 года. Похоронена во Львове на Лычаковском кладбище.

23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны.

Процесс объединения он запустил еще в 1902-м, заняв будущую столицу Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Именно 23 сентября 1932 года Эр-Рияд провозгласили столицей, само же королевство в начале назвали Ибн-Саудом. Сейчас в него входят четыре региона. Страна, как и в момент основания, сейчас остается абсолютной монархией.

23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Этот процесс был прописан Люблинским соглашением от 9 сентября 1944 года, которое закрепило территориальное разграничение. Стоит отметить, что Никита Хрущев, бывший в то время главой ЦК КП(б)У, планировал включить в состав УССР еще ряд территорий: Подляшье, Холмщину и Надсянье. Но эти предложения отклонило руководство в Москве, поскольку они не соответствовали договоренностям, уже достигнутым с союзниками во Второй мировой войне. Люблинское соглашение вступило в силу 22 сентября. По его условиям, эвакуация как украинцев, так и поляков была добровольной. Однако такая «демократичность» не была долговечной. Желание переселяться из родных домов выразило совсем немного людей – как украинцев, так и поляков. Поэтому в конце лета 1945-го власти перешли к принуждению. По официальной статистике, к октябрю 1946 года из УССР в Польшу переселили почти 813 тысяч человек, а из Польши в УССР по состоянию на март 1947-го — более 472 тысяч.

Церковный праздник 23 сентября

23 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Святой Малахия пророчил, что раньше Спасителя явится его Предтеча, который укажет его пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явления Предтечи. В Палестине жили праведные священник Захария и его супруга Елисавета. Супруги были несчастными: они были уже пожилыми, а детей так и не было. Захария и Елисавета молились Богу, чтобы он даровал им ребенка. Однажды, когда Захария был дежурным священником в храме Иерусалимском, он вошел во время богослужения в святилище. А там увидел ангела, стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана твоя молитва, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Но Захария не поверил этому. Тогда ангел сказал ему: «Я — Гавриил, что пред Богом, и послан благовествовать тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим». Когда священник вышел к народу, он должен был дать людям благословение, но не мог произнести его, потому что стал немым. Он объяснил жестами, что не может говорить. И понял, что видение было истинным. А пророчество исполнилось. Елисавета впоследствии родила сына – Иоанна Предтечу.

Народные приметы

Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.

Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.

День не подходит для принятия важных решений.