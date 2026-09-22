Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 23 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, слабый туман. Утром и днем ожидают дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер северный, днем сменит направление на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем от 14 до 19°.
В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, возможен слабый туман. Утром и днем прогнозируют сильный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер ожидают северный, но днем он изменится на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем ожидают порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем прогреется до 16-18°.