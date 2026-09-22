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Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области

Погода 19:56   22.09.2026
Оксана Якушко
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области Фото: Shutterstock

Прогноз погоды на среду, 23 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, слабый туман. Утром и днем ​​ожидают дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер северный, днем ​​сменит направление на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем ​​порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, возможен слабый туман. Утром и днем ​​прогнозируют сильный дождь 🌧 и грозу ⛈.
Ветер ожидают северный, но днем он ​изменится на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем ​​ожидают порывы 💨 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем ​​прогреется до 16-18°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 19:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 23 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".