Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 23 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода ☁️. Ночью местами прогнозируют небольшой дождь, слабый туман. Утром и днем ​​ожидают дождь 🌧 и грозу ⛈.

Ветер северный, днем ​​сменит направление на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем ​​порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, возможен слабый туман. Утром и днем ​​прогнозируют сильный дождь 🌧 и грозу ⛈.

Ветер ожидают северный, но днем он ​изменится на юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днем ​​ожидают порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 10-12°, днем ​​прогреется до 16-18°.