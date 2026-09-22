Дощ, гроза і туман. Прогноз погоди на 23 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 23 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області триматиметься хмарна погода ☁️. Вночі місцями прогнозують невеликий дощ 🌧, слабкий туман 🌫. Вранці та вдень очікують значний дощ 🌧 і грозу ⛈.

Вітер північний, який вдень зміниться на південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 14 до 19°.

У Харкові вночі очікують невеликий дощ 🌧, можливий слабкий туман 🌫. Вранці та вдень прогнозують значний дощ 🌧 і грозу ⛈.

Вітер очікують північний, але він вдень зміниться на південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень очікують пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень прогріється до 16 – 18°.