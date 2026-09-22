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Вкрала смартфон і гроші з банківського рахунку: затримали підозрювану

Події 17:29   22.09.2026
Оксана Якушко
Вкрала смартфон і гроші з банківського рахунку: затримали підозрювану

45-річна мешканка міста Ізюм вкрала смартфон, а потім 35 тисяч гривень із банківського рахунку знайомої, повідомляє Нацполіція.

У вересні 45-річна жінка прийшла до знайомої в гості, а коли власниця відволіклася, викрала її мобільний телефон.

Наступного дня зловмисниця, маючи смартфон і знаючи пароль для входу, авторизувалася у банківському застосунку потерпілої та отримала повний доступ до її рахунку. Жінка трьома транзакціями переказала кошти на власний банківський рахунок, загалом сума склала 35 тисяч гривень.

Слідчі Ізюмщини повідомили жінці про підозру у крадіжці. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 17:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річна мешканка міста Ізюм вкрала смартфон, а потім 35 тисяч гривень із банківського рахунку знайомої, повідомляє Нацполіція.".